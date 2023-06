Chicago Bears S Eddie Jackson revient pour la première fois depuis sa blessure de fin novembre – Shaw Local

LAKE FOREST – Eddie Jackson, double sécurité du Pro Bowl, est revenu sur le terrain d’entraînement pour les Bears cette semaine pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au pied le 27 novembre contre les Jets de New York.

Jackson n’a pas participé aux deux premières semaines d’activités d’équipe organisées au Halas Hall, mais était de retour sur le terrain d’entraînement mercredi lors d’une session ouverte aux membres des médias. Jackson a subi une blessure de Lisfranc lors d’un match de la semaine 12 au stade MetLife à la fin de la saison dernière. La blessure n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale.

« Eddie a travaillé d’arrache-pied pour revenir là où il est », a déclaré l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus. « Il est en très bonne forme pour travailler avec le personnel de réadaptation, et je tiens à féliciter ces gars, le personnel d’entraînement, de l’avoir récupéré et à féliciter Eddie également pour le travail acharné qu’il a fourni pour arriver à ce point. »

La blessure a écourté ce qui avait été une saison renaissante pour Jackson. Le schéma 4-3 d’Eberflus a semblé faire des merveilles pour Jackson, qui avait passé deux ans sans interception. Au cours des 12 premiers matchs de la saison, Jackson a réussi quatre interceptions, deux échappés forcés et 80 plaqués combinés. Il menait la NFC dans les votes du Pro Bowl à son poste avant que la blessure ne retire son nom du scrutin.

Jackson, qui n’était pas disponible pour commenter mercredi, a repris les exercices individuels plus tôt dans la semaine, selon Eberflus, et a participé de manière limitée aux exercices d’équipe mercredi.

Quant à une autre star blessée, le receveur Darnell Mooney reste à l’écart de la blessure à la cheville qu’il a subie lors de ce même match du 27 novembre contre les Jets. La blessure de Mooney a nécessité une intervention chirurgicale. Il travaille sur le chemin du retour, selon l’équipe, mais n’a toujours pas participé aux OTA.

Eberflus a indiqué mercredi que Mooney devrait être en bonne santé à temps pour le début du camp d’entraînement fin juillet.

« Il est sur la bonne voie et nous prévoyons qu’il partira dès que possible », a déclaré Eberflus. « Il va passer un excellent été, et il est vraiment prêt pour cet été afin de se préparer pour le camp d’entraînement. Nous verrons donc où il en est et, sauf contretemps, il sera prêt.

Pas encore d’attente : Comme Jackson, le demi de coin Jaylon Johnson est également retourné à l’entraînement après avoir raté les deux premières semaines d’OTA. Johnson a catégoriquement nié qu’il sautait l’entraînement afin de faire pression pour un nouveau contrat.

« Quiconque me connaît, ce n’est pas mon personnage », a déclaré Johnson.

Le corner de 24 ans entre dans la dernière année de son contrat de recrue et pourrait voir une énorme augmentation de salaire s’il signe une prolongation de contrat. Mais Johnson est resté à Fresno, en Californie, les deux dernières semaines afin de passer du temps avec sa fille de 3 ans et d’aider à organiser son événement de golf caritatif, pas parce qu’il attendait un nouveau contrat.

La fille de Johnson vit en Californie et ils ne se voient pas beaucoup pendant la saison de football.

« Je mets tout mon cœur dans ma fille », a déclaré Johnson. «En ce qui concerne l’intersaison, je prends cela au sérieux. J’ai communiqué cela aux entraîneurs et ils l’ont compris et, espérons-le, l’ont respecté. Au bout du compte, je vais être là pour ma fille parce qu’ils peuvent trouver un autre coin, ma fille ne peut pas trouver un autre papa. J’en suis fier.

Johnson avait participé à des réunions virtuellement, mais ne participait pas à la pratique. Mercredi, il ne semblait pas avoir de limitations lors des entraînements.

Dans le même temps, Johnson, qui est actuellement à la recherche d’un nouvel agent, a déclaré qu’il était « à 100 % » intéressé à prolonger son contrat avec les Bears. Il est possible que ces discussions s’échauffent avant la saison.

Autres notes de présence : Un autre retour notable mercredi était le nouveau garde Nate Davis, qui avait sauté deux semaines d’OTA. Davis a signé un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans avec les Bears en mars et devrait être leur garde droit de départ.

Le receveur Chase Claypool n’était pas présent mercredi et a été aux prises avec une blessure aux tissus mous lors des OTA. Il s’est assis par précaution.

Même si Claypool n’a pas participé, le coordinateur offensif Luke Getsy a déclaré qu’il avait vu un Claypool plus confortable. À la fin de la saison dernière, Claypool a subi une blessure au genou et était rarement sur le terrain en même temps que Fields en décembre en raison de blessures qu’ils ont dû subir.

« Le confort dans le bâtiment, que ce soit autour de l’entraîneur-chef, d’être autour de nous sur le personnel offensif, ses coéquipiers, et le plus important, Justin », a déclaré Getsy. «Je pense que cette relation est toujours la plus importante – la relation quart-arrière / receveur. Je pense que tout cela s’améliore. En ce qui concerne sa connaissance de ce qui se passe autour de lui, cela s’améliore.