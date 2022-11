Chicago Bears QB Justin Fields retourne à l’entraînement mercredi, reste “au jour le jour” avec une blessure à l’épaule – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields reste «au jour le jour», selon l’entraîneur-chef Matt Eberflus, mais il est retourné à l’entraînement mercredi.

Fields est aux prises avec une blessure à l’épaule gauche survenue lors de la défaite 27-24 dimanche contre les Falcons d’Atlanta. Eberflus a déclaré que le statut de Fields pour le match de cette semaine contre les Jets de New York dépendra de la façon dont le QB se sentira au fur et à mesure que la semaine d’entraînement progresse. L’entraînement de mercredi était une procédure pas à pas, donc ce n’était pas à pleine vitesse ou dans les pads, mais le fait que Fields ait été autorisé à s’entraîner est un signe positif.

“Nous verrons où cela va et ensuite, quand nous arriverons à [Thursday], nous en saurons plus et je pense que d’ici vendredi, nous en saurons plus », a déclaré Eberflus. “C’est un peu l’une de ces choses, vous travaillez toute la semaine et nous verrons où il en est et, espérons-le, nous nous améliorons chaque jour.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un risque que Fields passe en réserve des blessés, ce qui nécessiterait une absence de quatre matchs, Eberflus a répondu non.

Fields s’est blessé à l’épaule lors du dernier entraînement du match de dimanche. Un défenseur l’a fait trébucher alors qu’il courait vers la ligne de touche. Le quart-arrière de 23 ans a atterri maladroitement sur son épaule gauche, son épaule qui ne lance pas.

Il est resté dans le match, mais souffrait manifestement après avoir reçu un autre coup sûr lors du jeu suivant. Fields avait besoin de radiographies et d’une évaluation plus approfondie après le match. Il a déclaré dimanche que son épaule souffrait beaucoup.

Fields a commencé les 11 matchs des Bears cette saison. Après un début de saison lent, l’attaque des Bears s’est déroulée au cours du dernier mois et demi. Fields a parcouru 106,7 verges par match au cours des six derniers matchs et est sur le point de défier le record de course QB 2019 de Lamar Jackson.

Toute l’incertitude entourant Fields pourrait être un jeu dans le but de laisser les Jets deviner à quel quart-arrière jouera dimanche. Eberflus a refusé de dire si le quart-arrière remplaçant Trevor Siemian verrait des représentants supplémentaires à l’entraînement cette semaine.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les Bears ne se contenteraient pas de jouer la sécurité et de reposer Fields pendant une semaine, Eberflus a déclaré que les Bears – qui sont sur une séquence de quatre défaites consécutives – veulent gagner.

“Je dirais simplement que s’il est prêt à jouer, il va jouer”, a déclaré Eberflus. « Il se sent de cette façon, nous nous sentons de cette façon. S’il est prêt à partir, s’il se sent bien, il jouera le match. Vraiment, la raison est que nous essayons de gagner. Nous voulons gagner le match.

La décision sera un effort de groupe entre Eberflus, Fields, le personnel de formation et le directeur général Ryan Poles.

Les Jets traitent leurs propres questions de quart-arrière. Mercredi, l’entraîneur Robert Saleh a annoncé que le quart-arrière Mike White commencerait à la place du partant Zach Wilson. Wilson était le deuxième choix au repêchage en 2021.