Chicago Bears QB Justin Fields retourne à l’entraînement jeudi – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields est retourné à l’entraînement jeudi après s’être absenté un jour plus tôt en raison d’une maladie.

Fields figurait sur la liste des participants à part entière dans le rapport d’entraînement de jeudi, il semble donc aller dans la bonne direction avant le match de dimanche contre les Eagles de Philadelphie.

Fields s’est absenté mercredi mais a tout de même participé à la préparation du match. Il a dit qu’il souffrait de toux et de maux de tête ces derniers jours. Jeudi, il a repris l’entraînement et se sentait beaucoup mieux.

“Je me sentais parfaitement bien aujourd’hui à l’entraînement”, a déclaré Fields jeudi à Halas Hall. “J’aurais pu jouer à un match aujourd’hui.”

Fields s’attend à jouer dimanche dans un match contre les Eagles. Il entre cette semaine à 95 verges de moins qu’il ne devienne le troisième quart-arrière à se précipiter pour 1 000 verges. Les seuls autres joueurs qui l’ont fait étaient Michael Vick et Lamar Jackson (deux fois). Il est également à 301 verges au sol du record de 1 206 verges de Jackson en 2019.

Fields dit être dans la même conversation que Vick et Jackson serait surréaliste. Fields a pris racine pour les Falcons en grandissant et avait une paire de crampons de Vick.

“J’ai des amis qui me disent, ‘Hé mon frère, tu es si proche du record'”, a déclaré Fields. «Je les entends toujours après les matchs et des trucs comme ça. Mais peu importe le nombre de verges au sol que j’ai, peu importe le nombre de verges par la passe que j’ai.

Il est juste préoccupé par le fait de gagner des matchs.

Les Eagles présentent un défi : Lorsque Fields s’est adapté pour la dernière fois avant la semaine de congé, il a joué ce qu’il a appelé son meilleur jeu de passes de la saison. Fields a lancé pour un sommet de la saison de 254 verges contre les Packers de Green Bay le 4 décembre. Deux interceptions tardives contre les Packers ont condamné les Bears dans ce match, qui était leur sixième défaite consécutive.

S’exprimant jeudi à Halas Hall, le coordinateur offensif des Bears, Luke Getsy, a déclaré que plus de temps et de familiarité avec son quart-arrière étaient une des principales raisons pour lesquelles Fields semblait jouer beaucoup mieux en fin de saison.

“Nous avons tous les deux appris à mieux nous connaître”, a déclaré Getsy. « Et donc avec cela, il y a plus de confort à savoir où aller les uns avec les autres et comment se répondre. Play-caller et quarterback doivent toujours être sur la même longueur d’onde.

Fields a gardé les Bears dans les matchs grâce à sa capacité à courir et à lancer. La tâche sera encore plus difficile cette semaine lorsque les Bears affronteront les Eagles. Les Eagles accordent 10,6 points par match, le meilleur de la ligue. Ils se classent premier contre la passe (178,7 verges par match) et deuxième au total des verges contre (297 verges).

Les Eagles 12-1 ont le meilleur dossier de la ligue et un avantage de deux matchs dans la NFC. Ils sont aux commandes pour la tête de série n ° 1 de la conférence et un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires.

Leur front défensif est parmi les meilleurs que les Bears affronteront toute la saison. Les Eagles ont cinq joueurs avec au moins six sacs cette saison. Le secondeur Haason Reddick ouvre la voie avec 10 sacs. L’ailier défensif Brandon Graham a 8,5 sacs et le plaqueur défensif Javon Hargrave en a huit.

Cela n’augure rien de bon pour Fields, qui a le pire pourcentage de sacs de la ligue et a été limogé 40 fois en 12 matchs.

“Vous devez juste être plus conscient de qui est sur le terrain”, a déclaré Getsy. “Le niveau de compétence qu’ils ont à l’avant, ils font tous très bien certaines choses.”

Rapport de blessure : Le receveur Chase Claypool (genou), le porteur de ballon David Montgomery (maladie) et l’ailier rapproché Trevon Wesco (mollet) ne se sont pas entraînés jeudi. Tacle Larry Borom (genou) était un participant limité.

La sécurité Jaquan Brisker (commotion cérébrale), le demi de coin Kyler Gordon (commotion cérébrale), le receveur N’Keal Harry (dos) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) étaient des participants à part entière après avoir subi des blessures récentes.