CHICAGO – Le slip ‘n slide était si bon.

Après une victoire âprement disputée, 19-10, pour les Bears sur les 49ers de San Francisco au Soldier Field dimanche, c’était le moyen idéal pour célébrer. Justin Fields s’est agenouillé lors du dernier cliché, puis a mené ses coéquipiers dans un sprint vers la zone des buts, où ils se sont effondrés sur l’herbe trempée et ont glissé sur 10 bons mètres chacun.

“C’était génial”, a déclaré Fields. «Nous en avons parlé juste avant de prendre le dernier genou. Tous les gars étaient ravis de courir jusqu’à la zone des buts et de faire ça. C’était un moment instantané, c’est sûr.

Les Bears avaient mérité leur célébration. Ils ont surmonté un déficit de 10-0 et battu une équipe de 49ers qui a atteint le match de championnat NFC il y a un an. Fields a lancé une paire de passes de touché et les Bears ont marqué trois touchés en seconde période.

L’attaque a surmonté certaines difficultés précoces – en particulier le long de la ligne offensive – pour rebondir. Ils ont également été aidés par leur défense, avec des revirements des sécurités Jaquan Brisker et Eddie Jackson. Fields a terminé sa journée 8 en 17 en passant pour 121 verges avec deux touchés et une interception. Il a également couru 28 verges en 11 courses.

Ce fut toute une seconde mi-temps, étant donné que Fields n’a complété que trois passes en première mi-temps pour 19 verges et a lancé une interception. La première étincelle est survenue à la fin du troisième quart lorsque Fields s’est échappé d’une poche qui s’effondrait, s’est retourné et a vu un Dante Pettis grand ouvert à travers le terrain.

Pettis agita les mains comme un fou. Il n’y avait pas de défenseur à moins de 16 mètres de lui, selon les statistiques NFL Next Gen. Fields a mis un peu d’air supplémentaire sous le ballon et en a lancé un facile pour Pettis, qui s’est retourné et l’a couru pour un touché de 51 verges, avec l’aide d’un bloqueur devant lui.

“J’avais l’impression qu’il était suspendu là pendant un moment, mais vous ne pensez pas vraiment:” Ne le laissez pas tomber “”, a déclaré Pettis à Shaw Local par la suite. «Vous vous concentrez simplement sur la prise et vous vous occupez après. Vous ne pouvez pas penser à ne pas laisser tomber parce que si vous mettez des pensées négatives dans votre tête, c’est là que de mauvaises choses se produisent.

Compte tenu des conditions humides, c’était probablement la bonne décision de lancer un peu plus le ballon. Le quart-arrière des 49ers Trey Lance a eu du mal plus tard dans le match avec un ballon de football mouillé. Fields a porté des gants pendant la majeure partie du match, bien qu’il les ait enlevés pendant au moins un trajet.

Sur ce jeu, la poche s’était effondrée des deux côtés. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a été impressionné par le sang-froid de ses quarts dans cette situation.

“La vision de Justin de voir cela et de le renvoyer là-bas était un excellent jeu”, a déclaré Eberflus. « Et c’est le genre de jeux qu’il peut faire. C’est ce qui le rend dangereux parce qu’il peut lancer des lancers dans les délais, mais mec, il a aussi des lancers hors calendrier.

Une possession plus tard, les Bears ont mis en place un entraînement de 10 jeux et 84 verges qui a été couronné par une passe de touché de Fields au receveur Equanimeous St. Brown. Les deux entraînements marquants ont été aidés par d’importantes pénalités de 49ers. Les Bears n’ont commis que trois pénalités, contre 12 pour les 49ers.

Jackson a eu son interception peu de temps après et a mis en place l’attaque avec un terrain court. Une meilleure position sur le terrain a beaucoup aidé l’attaque en seconde période.

«Nous essayions juste de trouver un rythme et nous avons été soutenus [early in the game]”, a déclaré Fields. “Ainsi, lorsque vous êtes sauvegardé comme ça, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser tout le playbook. Mais la deuxième mi-temps a trouvé notre rythme et nous avons exécuté des trucs.