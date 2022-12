Chicago Bears QB Justin Fields devrait jouer dimanche contre Green Bay Packers – Shaw Local

LAKE FOREST – Le quart-arrière des Bears Justin Fields devrait reprendre le combat contre les Packers de Green Bay dimanche à Soldier Field.

Fields a repris sa pleine participation à l’entraînement cette semaine à Halas Hall à Lake Forest. Il ne détient aucune désignation de blessure sur le rapport de blessure avant le match de cette semaine avec les Packers. Fields a raté le match de la semaine dernière contre les Jets de New York après s’être blessé à l’épaule gauche le 20 novembre contre les Falcons d’Atlanta. Le remplaçant Trevor Siemian a commencé dans la défaite contre les Jets.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré que cela ressemblait à «un feu vert» tant que Fields ne subirait aucun revers d’ici dimanche.

“C’est un progrès”, a déclaré Eberflus. « Mobilité et force. Avec le staff médical, ils le regardent. Ils regardent la mobilité et la force. Il se sent plus en confiance.

Le plan cette semaine était de voir comment l’épaule de Fields réagissait tout au long de la semaine d’entraînement. Il semble que les choses progressent dans la bonne direction.

“Je veux juste m’assurer que je peux faire tout ce que je dois faire pour jouer à un match”, a déclaré Fields cette semaine. “Je le saurai dans la pratique.”

Rapport de blessure : Le tacle Larry Borom (cheville/genou), le safety Jaquan Brisker (commotion cérébrale), le demi de coin Kyler Gordon (commotion cérébrale) et le remplaçant QB Trevor Siemian (oblique) ont été exclus. Le plaqueur droit Riley Reiff (arrière) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) sont discutables pour le match de dimanche.