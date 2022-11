Chicago Bears QB Justin Fields a tenté de s’excuser pour la défaite de dimanche, mais ses coéquipiers ne l’ont pas laissé faire – Shaw Local

LAKE FOREST – Avec son bras gauche blessé et ses émotions épuisées par une autre défaite en une possession, le quart-arrière des Bears Justin Fields s’est présenté devant ses coéquipiers dans le vestiaire dimanche au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

“Je me suis excusé auprès de ces gars, en particulier pour ce choix de fin de match”, a rappelé Fields cette semaine au Halas Hall. “Je me suis senti comme [the defense] ont fait leur travail, en termes de maintien d’un objectif sur le terrain.

La défense des Bears a gardé les Falcons hors de la zone des buts, mais a accordé un panier avec 1:52 à faire dans le match. Fields et l’attaque ont eu une chance de plus. En l’espace de trois jeux, Fields s’est blessé à l’épaule gauche et a lancé une interception qui a essentiellement mis fin au match. La course potentiellement gagnante s’est terminée avant même qu’elle n’ait décollé.

Pour cela, Fields voulait s’excuser. Son coéquipier, cependant, ne l’avait pas.

La sécurité Eddie Jackson a arrêté Fields avant qu’il n’aille trop loin dans ses excuses.

“Le jeu n’est pas gagné ou perdu avec un seul jeu”, a déclaré Jackson. “Nous devons tous être meilleurs.”

Les coéquipiers de Fields ont accepté. Dans un moment d’unité au milieu d’une difficile saison 3-8, les joueurs se sont ralliés autour de leur quarterback et de leur capitaine. Dans cinq des sept derniers matchs, les Bears ont eu un entraînement à la fin du quatrième quart avec une chance d’égaliser le match ou de prendre les devants. Ils ont perdu ces cinq matchs. Cela a clairement frustré le quart partant.

Mais l’équipe de Fields ne serait pas dans ces matchs si ce n’était de son jeu amélioré ces dernières semaines. Il a été sur une larme, parcourant plus de 106 verges par match au cours des six derniers matchs. Fields est à moins de 400 verges du record de 1 206 verges du quart-arrière de Lamar Jackson en 2019.

Fields a largement mis cette équipe sur son dos. Mais gagner ou perdre, cela ne peut se faire seul.

« Tout le monde s’est arrêté [him]», a déclaré le receveur Darnell Mooney. “Ce n’est pas toi. Il n’y a pas que l’offense. C’est tout le monde inclus. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même là-bas. Nous devons vous aider partout, donc tout ne dépend pas de lui.

Certains joueurs dans le vestiaire ont dit à Fields d’intervenir et de s’excuser comme ça devant tout le monde montre quel genre de leader le quart-arrière de 23 ans est en train de devenir. Depuis la fin de la saison dernière et les Bears ont remanié l’opération football avec un nouveau front office et un nouveau personnel d’entraîneurs, Fields s’est approprié cette infraction. Avant même que les Bears ne sachent à quoi ressemblerait exactement cette attaque, Fields a pris sur lui de mettre en place des entraînements hors saison avec Mooney et l’ailier serré Cole Kmet.

Il n’y a aucun doute sur qui est le leader dans ce vestiaire en ce moment.

“Pour lui de faire cela, c’est audacieux, n ° 1”, a déclaré le secondeur Nicholas Morrow. « Vous aimez ça, c’est une bonne qualité de leadership. Prendre ce type de responsabilité, rendre des comptes. En même temps, c’est 11 hommes sur le terrain à la fois, donc nous devons tous prendre nos responsabilités.

Les Bears ont encore six matchs au calendrier. Fields, dont le statut est incertain cette semaine en raison d’une blessure à l’épaule gauche, est fatigué de perdre. Il en a marre qu’on lui dise à quel point son équipe est proche.

Les victoires et les défaites ne signifient peut-être plus grand-chose. Les chances des Bears en séries éliminatoires cette saison sont proches de zéro. Mais les vibrations dans le vestiaire et les vibrations autour du quart-arrière vont dans la bonne direction.

“Nous allons aussi loin qu’il va”, a déclaré Mooney. “Il comprend cela et je pense que c’est une autre raison pour laquelle il a pris la parole.”