Chicago Bears place Jaylon Johnson, Kindle Vildor dans la réserve des blessés, active Khalil Herbert – Shaw Local

Les Bears ont placé les demis de coin Jaylon Johnson et Kindle Vildor dans la réserve des blessés et ont activé le porteur de ballon Khalil Herbert vendredi. Johnson et Vildor rateront les trois derniers matchs de la saison régulière.

Le placement de Johnson est intervenu un jour après qu’il a été répertorié comme douteux pour le match de samedi contre Buffalo car il luttait contre une blessure à l’annulaire. Il a été limité à l’entraînement de jeudi mais a pleinement participé mardi et mercredi.

Le demi de coin de troisième année a commencé 11 matchs cette saison et a enregistré 35 plaqués, sept ruptures de passes, un échappé forcé et un échappé récupéré.

Vildor est absent depuis qu’il s’est blessé à la cheville contre les Jets de New York le 27 novembre. Il a disputé 11 matchs cette saison et a terminé avec 34 plaqués et une interception.

Les retours d’Herbert devraient donner un coup de pouce à une infraction épuisée des Bears. Il a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure à la hanche qu’il a subie contre Detroit le 13 novembre. Le porteur de ballon de deuxième année a 643 verges en 10 matchs sur 108 courses et quatre touchés.