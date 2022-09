Chicago Bears liste LB Roquan Smith comme douteux avant la semaine 3 – Shaw Local

LAKE FOREST – Le secondeur des Bears Roquan Smith continue de souffrir d’une blessure à la hanche et ne s’est pas entraîné du tout cette semaine. Smith est répertorié comme douteux avant le match de dimanche contre les Texans de Houston.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus est optimiste que Smith jouera dimanche.

“Je pense que c’est 51%”, a déclaré Eberflus. “Nous sommes donc ravis qu’il soit là à ce moment-là, vous savez, tout au long de la semaine, et nous devrons voir s’il va monter ou descendre [on Sunday].”

Smith a été aperçu en train de s’échauffer avec l’équipe avant l’entraînement vendredi au Halas Hall, mais a été répertorié comme “n’a pas participé” sur le rapport d’entraînement. Le demi de coin Jaylon Johnson (quadruple) ne s’est pas entraîné vendredi et est répertorié comme douteux. Eberflus a confirmé que la blessure de Johnson s’était produite lors de l’entraînement cette semaine.

De plus, le receveur Velus Jones Jr. (ischio-jambiers) a été limité à l’entraînement et est incertain pour le match de dimanche. Les Bears déjà exclus sont le secondeur Matt Adams (ischio-jambiers), la sécurité Dane Cruikshank (ischio-jambiers) et l’ailier rapproché Ryan Griffin (achille).

Jones a déclaré qu’il se sentait “proche” d’un retour. La recrue n’a pas disputé les deux premiers matchs cette saison. Il était le choix de repêchage de troisième tour de l’équipe (71e au total). La blessure aux ischio-jambiers l’a tenu à l’écart pendant une grande partie du camp d’entraînement et pendant la saison régulière.

“Inquiétez-vous simplement de la journée à venir”, a déclaré Jones. « Que puis-je faire pour aller mieux ? Que puis-je faire pour me remettre plus vite ? Il s’agit de se concentrer sur la journée à venir et de ne pas regarder trop loin sur la ligne.

Si Smith est incapable de jouer, le fardeau pourrait incomber au secondeur recrue Jack Sanborn, un natif du lac de Zurich qui est répertorié comme remplaçant de Smith sur le tableau des profondeurs. Le secondeur Joe Thomas serait probablement retiré de l’équipe d’entraînement. Thomas a commencé pendant la pré-saison devant Sanborn.

“Je pense que Sanborn est prêt”, a déclaré Eberflus. “Je fais vraiment. Il est ravi de se lancer. S’il a sa chance de jouer dans les matchs en tant que secondeur, je pense qu’il est prêt à le faire. Et il a eu une bonne semaine d’entraînement.

Sanborn a joué un rôle important dans les équipes spéciales. Il a également connu une pré-saison impressionnante au poste de secondeur. Il a eu une interception lors de son premier match de pré-saison à Soldier Field.

Avec Adams déjà exclu, Sanborn pourrait voir un rôle plus important. Si Smith ne peut pas y aller non plus, Sanborn pourrait passer beaucoup de temps en défense.

“J’ai confiance en moi”, a déclaré Sanborn. «C’est juste de tout ce que nous avons traversé jusqu’à présent. Tout le camp d’entraînement, la pratique et tout ça. C’est là que votre confiance va grandir.

En ce qui concerne la situation au cornerback, si Johnson est incapable de jouer, attendez-vous à voir Kindle Vildor jouer davantage. Le demi de coin Lamar Jackson pourrait être le prochain homme dans les sous-ensembles lorsque les Bears auront besoin de cinq arrières défensifs.