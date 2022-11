Chicago Bears échange contre Pittsburgh Steelers WR Chase Claypool – Shaw Local

Les Bears ont ajouté l’aide du receveur large pour leur attaque mardi.

Le quart-arrière Justin Fields aura au moins un renfort clé dans le receveur Chase Claypool. Les Bears échangent un choix de deuxième tour en 2023 avec les Steelers de Pittsburgh en échange de Claypool. Field Yates d’ESPN a rapporté la nouvelle en premier.

BREAKING: Les Bears échangent contre Steelers WR Chase Claypool, par source. – Champ Yates (@FieldYates) 1 novembre 2022

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a été très actif avant la date limite des transactions de mardi à 15 heures. La semaine dernière, il a envoyé l’ailier défensif Robert Quinn aux Eagles de Philadelphie en échange d’un choix de quatrième ronde. Lundi, il a échangé le secondeur Roquan Smith aux Ravens de Baltimore contre un choix de deuxième ronde en 2023, un choix de cinquième ronde en 2023 et le secondeur AJ Klein.

Moins de 24 heures plus tard, les Polonais étaient de retour.

Les Steelers recevront le premier choix de deuxième ronde des Bears, et non le choix de deuxième ronde qu’ils ont acquis lundi en échange de Smith. Ce sera probablement le plus élevé de leurs deux choix de deuxième tour, potentiellement un choix parmi les 40 premiers. Le dernier mouvement laisse les Bears avec huit choix de repêchage au printemps prochain, avec un choix compensatoire potentiellement à venir aussi, selon OverTheCap.com.

Claypool était un choix de repêchage de deuxième tour en 2020 (49e au total) des Steelers sortant de Notre Dame. Il a eu 62 réceptions pour 873 verges avec 11 touchés au total en tant que recrue. En 2021, son nombre de touchés n’était pas aussi élevé (seulement deux), mais il a tout de même capté 59 passes pour 860 verges.

Jusqu’à présent cette saison, alors que les Steelers alternaient entre les quarts Mitchell Trubisky et Kenny Pickett, Claypool a 32 attrapés pour 311 verges et un touché en huit matchs.

Les Bears ont ajouté du talent à un poste de receveur où ils manquaient d’armes. Darnell Mooney mène les Bears avec 25 attrapés pour 364 verges sur réception. Au poste de receveur, Equanimeous St. Brown est le deuxième meilleur avec 11 attrapés pour 164 verges et un touché.

Les autres receveurs actuellement sur la liste incluent Byron Pringle, N’Keal Harry, Velus Jones Jr. et Dante Pettis. Les Bears ont renoncé à Isaiah Coulter mardi pour faire de la place à Claypool. L’ajout de Claypool au mélange fait de lui une option claire parmi les deux premiers, avec Mooney.

“Vous ne pouvez jamais avoir assez d’armes et de gars qui aident votre quart-arrière à gagner en confiance”, a déclaré Poles mardi au Halas Hall. « Je sais que beaucoup de gars commencent à faire des jeux pour nous. L’ajout d’un autre récepteur va permettre [Fields] pour continuer à grandir et gagner cette confiance.

En sortant de Notre Dame, Claypool a couru un sprint de 4,42 sur 40 verges, ce qui est impressionnant pour tout le monde, mais surtout pour quelqu’un qui mesure 6 pieds 4 pouces et 238 livres. Les Bears n’ont personne comme lui, athlétiquement.

Il est également important d’examiner l’ensemble du paysage de la NFL lors de l’évaluation de ce commerce. Les deux principaux receveurs qui devaient devenir agents libres en 2023 étaient Tyreek Hill et Davante Adams, qui ont tous deux été échangés et ont signé des prolongations à gros prix pendant l’intersaison.

Le groupe d’agents libres restant au poste de receveur en mars prochain semble particulièrement mince. Des noms tels que Jakobi Meyers, Allen Lazard, JuJu Smith-Schuster et Mecole Hardman ne crient pas au receveur n ° 1. En août, NFL.com a compilé une liste des 25 meilleurs agents libres en mars prochain, et n’incluait pas un seul receveur dans le top 25.

Les options d’agent libre ne sont pas géniales, et le brouillon sera toujours quelque chose d’un coup de dés. Claypool a deux ans de production éprouvée à son actif, et il l’a fait avec un quart-arrière vieillissant très limité à Ben Roethlisberger.

“Cela fait partie de mon travail”, a déclaré Polonais. « Vous devez faire un peu de prévision et regarder vers l’avenir. Je ne me sentais pas complètement à l’aise avec ça. Pour ne pas dire qu’il n’y a pas de bons joueurs là-bas. Je ne me sentais tout simplement pas à l’aise de ne pas être peut-être un peu plus agressif à ce stade.