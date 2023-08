Chicago Bears DT Gervon Dexter « pas cohérent » mais s’améliore de jour en jour – Shaw Local

LAKE FOREST – La transition de Gervon Dexter vers la NFL allait toujours prendre du temps.

Les Bears ont sélectionné le plaqueur défensif de la Floride avec le 53e choix au repêchage en avril, leur première de deux sélections de deuxième tour. Dexter n’a disputé que trois saisons de football universitaire dans un schéma défensif qui ne ressemblait en rien au schéma défensif 4-3 de Matt Eberflus à Chicago.

Depuis son arrivée au printemps, les Bears ont travaillé avec Dexter pour modifier son premier pas et améliorer sa rapidité. Avec le tacle de 6 pieds 6 pouces et 312 livres, ils ont vu une incroyable capacité athlétique brute qui avait juste besoin d’être peaufinée.

Ce processus est toujours en cours.

« Ce n’est pas cohérent là où il faut », a déclaré Eberflus après l’entraînement du festival familial de dimanche à Soldier Field. «En plus de ça, parce qu’il est un homme si grand, son niveau de pad, il doit vraiment comprendre cette accusation. Il est vraiment fort et il peut faire certaines choses en étant un peu plus haut et s’en tirer. Mais s’il veut faire partie de l’élite, il devra apprendre à s’en sortir régulièrement et à garder ses coussinets baissés pendant qu’il le fait.

Dexter a déclaré mardi après l’entraînement qu’il n’y avait vraiment aucune astuce pour sortir le ballon rapidement. Il s’agit plus de saisir le football, pas les joueurs de ligne offensifs adverses, et de le répéter encore et encore.

Les Bears envisagent Dexter comme un plaqueur défensif perturbateur qui peut pénétrer au milieu de la ligne offensive. Ils veulent qu’il s’en prenne au quart-arrière et fasse des ravages depuis le milieu. La plus grande clé du schéma 4-3 est de pouvoir précipiter le passeur avec seulement quatre joueurs. Si la pression peut venir aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, cela rendra les quatre premiers plus efficaces.

Dexter avait l’impression que les choses que les Bears lui demandaient de faire étaient exactement ce qu’il avait toujours voulu faire, même si la Floride ne l’utilisait pas de cette façon.

« Ce fut une transition plus facile pour moi, je dirais, simplement parce que j’ai toujours voulu me mettre dans cette position et juste y aller », a déclaré Dexter. « J’ai toujours voulu pouvoir me précipiter sur le passeur et utiliser et mettre en valeur mes talents. »

Avec Dexter et son compatriote recrue Zacch Pickens dans le mélange au tacle défensif, les Bears ont fait une refonte presque complète de la ligne défensive. Cette refonte est en cours, même avec l’ajout récent du rusher Yannick Ngakoue. Le plaqueur défensif Justin Jones est le seul vestige de la formation de départ de l’an dernier sur la ligne défensive.

Le volume des ajouts montre à quel point il était important de réorganiser la ligne D après une saison atroce il y a un an. Le directeur général Ryan Poles a signé Ngakoue et l’ailier défensif DeMarcus Walker. Il a signé le plaqueur Andrew Billings et le rusher Rasheem Green. De plus, il a rédigé Dexter et Pickens.

Les Bears n’ont pas nécessairement jeté beaucoup d’argent sur le problème, mais ils y ont jeté des corps. Eberflus pense qu’un jeu amélioré à partir du point de tacle défensif fera une différence pour les rushers de bord et la défense dans son ensemble.

« J’en ai eu deux bons quand j’étais coordinateur défensif [with the Colts], et cela fait toute la différence », a déclaré Eberflus. « Parce que si vous êtes capable de créer des bords à l’extrémité défensive … et ensuite si vous êtes capable de garder votre écart et de dominer à l’intérieur avec les deux tacles, il n’y a vraiment pas beaucoup de travail à faire pour les autres. »

Les Bears espèrent que Dexter, avec le temps, pourrait faire la différence à l’intérieur. Mais d’abord, il doit maîtriser les bases.

« Se mettre en position, descendre et descendre du ballon, saisir le ballon, saisir votre homme et sortir de votre position », a déclaré Dexter. « Il n’y a pas de trucs. Rester constant est quelque chose que vous devez faire pour jouer dans cette ligue.