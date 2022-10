Chicago Bears contre Minnesota Vikings mises à jour en direct du US Bank Stadium – Shaw Local

MINNEAPOLIS – Les Bears et les Vikings s’affronteront pour la première fois en 2022 lorsque les Bears visiteront le US Bank Stadium dimanche après-midi.

Les Vikings cherchent à suivre le rythme des Packers au sommet du NFC North, tandis que les Bears tentent de récupérer plus de 0,500 après une défaite contre les Giants de New York la semaine dernière.

Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter.

Découvrez tout ce que vous devez savoir avant le match de dimanche ci-dessous. Restez ici tout au long du jeu pour les mises à jour en direct.

À quoi s’attendre des Vikings

Arrêter le porteur de ballon Dalvin Cook sera la priorité n ° 1 pour la défense des Bears cette semaine. Les Bears ont été parmi les pires défenses de la NFL pour arrêter la course. Historiquement, ils ont fait du bon travail pour ralentir Cook et les Vikings, mais c’était sous un personnel d’entraîneurs différent avec un schéma défensif différent.

Voici cinq choses à surveiller lors du match de dimanche. La présence ou l’absence du demi de coin Jaylon Johnson se fera sentir alors que les Bears tenteront de défendre le receveur des Vikings Justin Jefferson. Ce sera un test majeur pour la défense de Matt Eberflus.

Les Vikings sont les favoris à la maison, mais est-ce que quelqu’un de notre personnel a choisi les Bears dans un bouleversement? Découvrez les choix de notre personnel pour le jeu ici.

Dernières mises à jour sur les blessures

Le porteur de ballon des Bears David Montgomery pourrait faire son retour dimanche après avoir raté le match de la semaine dernière contre les Giants. Montgomery soigne une blessure à la cheville, mais est officiellement répertorié comme douteux avant le match de dimanche. Montgomery est revenu à l’entraînement en fin de semaine dans une capacité limitée.

Un rapport d’Adam Schefter d’ESPN tôt dimanche a indiqué que Montgomery jouera probablement.

Défensivement, le demi de coin Jaylon Johnson est incertain avec une blessure au quad. Johnson, comme Montgomery, est retourné à l’entraînement à titre limité vendredi. Sa disponibilité est une énorme histoire avant un match contre un receveur comme Justin Jefferson du Minnesota.

La sécurité et l’équipe spéciale Dane Cruikshank sont également incertaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pour les Vikings, l’ailier serré Ben Ellefson a déjà été exclu en raison d’une blessure à l’aine. Le demi de coin recrue Andrew Booth Jr. est discutable avec une blessure au quad et le receveur recrue Jalen Nailor est discutable avec une blessure aux ischio-jambiers.

L’attaque des Bears peut-elle s’améliorer?

Les Bears sont toujours à la recherche de réponses dans le jeu des passes. Le quart-arrière Justin Fields reste derrière le reste de la ligue dans la plupart des statistiques de passes majeures.

Le coordinateur offensif Luke Getsy n’est pas inquiet. Mais devrait-il l’être ? Il est juste d’être patient avec un jeune quart-arrière dans un nouveau système. Finalement, cependant, les résultats doivent venir.

Les Bears ont fait un travail admirable pour établir la course, malgré les difficultés passagères. Le porteur de ballon Khalil Herbert a été excellent pour soulager David Montgomery, blessé, mais Montgomery pourrait être sur le point de revenir à l’action.

Que s’est-il passé d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

[ Bears’ Whitehair could go on IR, but Eberflus expects him to return this season ]

[ Bear Down, Nerd Up: Another week of ugly numbers for Chicago Bears QB Justin Fields ]

[ Chicago Bears notes: Justin Fields says passing numbers ‘don’t matter’ ]

[ Bears are receiving Super Bowl betting interest, and we are just as confused as you are ]

[ Chicago Bears kicker Cairo Santos returns to team after weekend away ]