Chicago Bears contre Green Bay Packers mises à jour en direct de Lambeau Field – Shaw Local

GREEN BAY, Wisconsin – Les Bears et les Packers reprendront leur rivalité historique dimanche soir à Lambeau Field. Les deux rivaux se rencontreront pour la 205e fois et joueront sous les projecteurs du Sunday Night Football.

L’équipe de Matt Eberflus cherche à démarrer 2-0 avec une victoire dimanche. Pendant ce temps, les Packers cherchent à éviter un début de saison 0-2.

Suivre @bears_insider pour des mises à jour en direct tout au long du jeu. Shaw Local Bears a battu le journaliste Sean Hammond qui couvre le match en direct de Lambeau Field dans le Wisconsin. Suivez-le sur Twitter à @sean_hammond et sur Instagram à @bears_reporter.

Mises à jour sur les blessures

Pour les Bears, le receveur Velus Jones Jr. est inactif et ne jouera pas. Jones souffre d’une blessure aux ischio-jambiers depuis plusieurs semaines. Il n’a pas disputé l’ouverture de la saison la semaine dernière.

Le demi défensif Elijah Hicks, le joueur de ligne offensive Michael Schofield, le demi défensif Lamar Jackson, le joueur de ligne offensive Ja’Tyre Carter et l’ailier rapproché Jake Tonges sont également inactifs dimanche.

Pour les Packers, le receveur Allen Lazard est actif et jouera après avoir raté le premier match de la semaine dernière. Le plaqueur David Bakhtiari est inactif. La sécurité Tariq Carpenter, le plaqueur Caleb Jones, le joueur de ligne Sean Rhyan, le receveur Samori Touré et le joueur de ligne défensive Jonathan Ford sont également inactifs pour Green Bay.

Grand moment pour Justin Fields

Dimanche sera l’un des matchs des Bears les plus regardés cette saison. C’est la seule fois où les Bears sont programmés pour jouer sur Sunday Night Football, la première émission de la NFL. Bears vs Packers attire également toujours un bon public.

Ce sera un grand moment pour cette jeune équipe des Bears et le quart-arrière Justin Fields. Les Packers arrivent après avoir perdu leur match d’ouverture de la semaine 1 contre les Vikings. Ils auront faim de rappeler aux Bears où ils se situent dans l’ordre hiérarchique NFC Nord.

Voici cinq choses à surveiller pendant le match. Quelqu’un a-t-il été assez courageux pour choisir les Bears ? Voici les choix de notre personnel pour le match de cette semaine. Si les Bears veulent un jour « prendre le nord », comme l’a dit le directeur général Ryan Poles, ils devront passer par les Packers à un moment donné.

Assurez-vous également de consulter le reportage du week-end de Shaw Local sur le demi de coin Jaylon Johnson, qui a parlé de la perte de son ami lors d’une fusillade l’année dernière et de ses efforts pour honorer son ami par le biais d’une fondation à but non lucratif.

Voici ce qui s’est passé d’autre à Halas Hall cette semaine

Suivez les actualités Bears de cette semaine ici.

