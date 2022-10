Chicago Bears contre Dallas Cowboys mises à jour en direct du stade AT&T – Shaw Local

ARLINGTON, Texas – Fraîchement sortis de leur meilleure victoire de la saison, les Bears seront de retour dimanche contre les Cowboys de Dallas au stade AT&T au Texas. Le quart-arrière Justin Fields et les Bears affronteront Dak Prescott et les Cowboys.

Entraîneur-chef des ours Matt Eberflus retournera à Dallas, où il a été entraîneur pendant sept ans, pour la première fois depuis qu’il a quitté le personnel d’entraîneurs des Cowboys après la saison 2017.

Mises à jour sur les blessures

Les Bears seront privés du tacle droit partant Larry Borom, qui a déjà été exclu en raison d’une commotion cérébrale. Les Bears semblent susceptibles de jouer le vétéran plaqueur Riley Reiff à la place de Borom, bien qu’ils aient également activé le plaqueur de deuxième année Alex Leatherwood de la liste des maladies avant le match.

Les Bears seront sans trois partants sur la ligne offensive. En plus de Borom, le centre Lucas Patrick (orteil) et le garde Cody Whitehair (genou) sont écartés. Le vétéran Michael Schofield est sur le point de commencer à la garde gauche pour la deuxième semaine consécutive et le centre Sam Mustipher est susceptible de reprendre le football.

Pour les Cowboys, le porteur de ballon Ezekiel Elliott est incertain pour jouer en raison d’une blessure au genou. Les Cowboys ont élevé le porteur de ballon Malik Davis de l’équipe d’entraînement avant le match. Micah Parsons, lanceur de passes vedette, souffre également d’une blessure à l’épaule, mais l’entraîneur Mike McCarthy a déclaré cette semaine qu’il n’était pas préoccupé par l’épaule de Parsons.

Mise à jour des inactifs : Elliott est officiellement répertorié comme inactif par les Cowboys, il ne jouera donc pas dimanche. Parsons est actif et s’habillera.

Pour les Bears, le demi de coin Lamar Jackson, l’ailier serré Jake Tonges, le plaqueur Larry Borom et le receveur Isaiah Coulter sont répertoriés comme inactifs.

À quoi s’attendre des Cowboys

Parsons sera un défi majeur pour la ligne offensive des Bears. Il mène les Cowboys avec huit sacs en sept matchs. Il était la recrue défensive de l’année AP NFL la saison dernière.

Voici cinq choses à surveiller lors du match de dimanche. Que pense notre personnel de ce match contre les Bears cette semaine? Découvrez nos sélections de personnel ici.

Pour votre écoute d’avant-match, regardez le podcast Shaw Local Bears Insider ici.

Les Bears ont échangé l’ailier défensif vedette Robert Quinn aux Eagles cette semaine en échange d’un choix de repêchage de quatrième ronde. Qui pourrait intervenir pour remplir la production de Quinn ? Cela devrait être l’une des histoires du jeu.

Les Bears peuvent-ils garder le mojo positif?

Nul doute que cette défense des Cowboys sera un test difficile pour l’attaque des Bears. Fields a déclaré avoir étudié la bande du QB de Baltimore Lamar Jackson avant la victoire contre les Patriots. Les Bears ont appelé des courses plus conçues pour Fields et l’ont déplacé plus fréquemment hors de la poche lors de la victoire contre la Nouvelle-Angleterre.

Peuvent-ils continuer ainsi ?

Le demi offensif Khalil Herbert a presque eu autant de touches que le demi partant David Montgomery la semaine dernière. Les Bears devront s’appuyer sur les deux dos s’ils veulent avoir du succès à Dallas.

Que s’est-il passé d’autre cette semaine ?

Voici ce qui se passait d’autre à Halas Hall cette semaine.

