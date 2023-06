Chicago Bears CB Kyler Gordon se concentre sur son rôle de nickel corner – Shaw Local

Pour le demi de coin de deuxième année des Bears Kyler Gordon, la saison 2023 sera l’occasion de se concentrer sur une chose. Les Bears ont l’intention de faire en sorte que Gordon se concentre uniquement sur son rôle de «nickel» ou de coin de fente, alignant des récepteurs de fente opposés à l’intérieur des formations.

Ce n’est pas nouveau pour Gordon, qui a joué ce rôle toute la saison dernière. La différence, cependant, est qu’avec l’ajout du choix de repêchage de deuxième ronde Tyrique Stevenson, Gordon, espérons-le, ne devrait pas avoir à basculer entre le coin de la fente et le coin extérieur comme il l’a fait en 2022.

« J’aime vraiment le nickel et être près du ballon. Je deviens juste plus proche, ce qui me donne plus d’opportunités de faire des jeux. — Kyler Gordon, demi de coin des Bears

« J’aime vraiment le nickel et être près du ballon », a déclaré Gordon. « Je me rapproche, ce qui me donne plus d’opportunités de faire des jeux. »

La saison dernière, Gordon jouerait le coin limite à l’extérieur lorsque les Bears avaient quatre arrières défensifs sur le terrain. Quand ils sont allés dans une formation plus petite et ont échangé un secondeur pour un cinquième DB, Gordon a déménagé à la place du nickel et le vétéran Kindle Vildor est entré dans le jeu en tant que coin limite.

Vildor et Stevenson se battront probablement pour le coin extérieur cet été. Gordon peut désormais se concentrer sur un travail au lieu de deux.

Le nickel est une position difficile à jouer. Les cornerbacks ne sont pas aussi gros que les secondeurs, mais le nickel devrait aider au support de la course. Un nickel qui ne peut pas le faire correctement sera éventuellement exposé par des infractions adverses. Gordon joue avec le physique pour faire le travail.

Le demi de coin des Bears de Chicago, Kyler Gordon, quitte le terrain après avoir joué contre les Lions de Detroit pendant la saison 2022. (Paul Sancya/AP)

« Cette position de nickel est une position difficile », a déclaré l’entraîneur-chef des Bears Matt Eberflus cette semaine lors des OTA. « Vous pouvez faire beaucoup de choses différentes là-dedans, beaucoup de techniques différentes. Les choses se passent vite là-dedans. Vous devez vous adapter à la course.

Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a repêché Gordon et Stevenson dans des repêchages consécutifs, et ils sont similaires dans le fait qu’ils ont frappé fort pour les DB. Il en va de même pour la sécurité de deuxième année Jaquan Brisker. C’est clairement un attribut que Polonais aime dans ses arrières défensifs.

Gordon a réussi 71 plaqués au total la saison dernière, dont deux plaqués pour perte, ainsi que trois interceptions en couverture.

« J’aime faire du blitz et des trucs comme ça », a déclaré Gordon. « Ils me donnent la possibilité d’aller faire ça, c’est ce que j’aime beaucoup dans le fait d’être dans le nickel. »

L’entraîneur des demis de coin des Bears, Jon Hoke, croit que l’intelligence de Gordon fera de lui un grand nickel. Il a une idée du timing de la position, a déclaré Hoke, et il sait comment battre un bloc.

« Il comprend les concepts avec lesquels il est attaqué », a déclaré Hoke.

Interrogé sur la saison dernière, Gordon, 23 ans, a déclaré que certaines de ses plus grosses erreurs étaient liées à la communication, en particulier au début de la saison. Il a eu des hauts et des bas, comme n’importe quel coin recrue. Mais il a joué son meilleur football en fin de saison, ce qui était un signe prometteur pour une recrue.

Jouer à la fois à l’extérieur et dans la machine à sous était une grande responsabilité, et Gordon en a beaucoup appris. Maintenant, il espère profiter de ces expériences et les utiliser pour devenir un meilleur joueur.

« J’avais besoin de ces représentants et de ces expériences », a déclaré Gordon. «Je comprends pourquoi j’étais souvent là-bas et des trucs comme ça. Cette année est terminée et j’ai appris ce que j’avais besoin d’en apprendre. Ça va aller de mieux en mieux. »