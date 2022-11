Chicago Bears CB Jaylon Johnson n’a aucun regret d’avoir joué blessé, n’est pas d’accord avec l’appel de pénalité – Shaw Local

LAKE FOREST – À un moment donné lors du match de dimanche contre les Lions de Detroit, le demi de coin des Bears Jaylon Johnson a dû quitter le match. Le demi de coin de troisième année tenait son côté droit et parlait avec les entraîneurs le long de la ligne de touche à Soldier Field.

Johnson a subi une blessure oblique toute la semaine à l’entraînement. Il a essayé d’évacuer la douleur, mais cela l’a affecté tout l’après-midi.

“Cela m’a vraiment affecté dès le premier match”, a déclaré Johnson cette semaine au Halas Hall. “Et puis, même quand j’ai senti que je commençais à me sentir bien, maintenant je dois affronter des joueurs de ligne et des bloqueurs qui essaient de mettre des bords sur ce côté droit et c’est très difficile, ça continue de l’aggraver.”

Johnson, qui joue généralement tout le match, a raté 10 des 62 snaps défensifs lors d’une défaite contre les Lions. Il n’était pas lui-même dans le jeu, avec quelques erreurs inhabituelles.

Johnson a déclaré que la blessure oblique s’était produite contre Miami le 6 novembre. Il a joué malgré la blessure, mais s’est réveillé avec des douleurs le lendemain matin.

Avant le match des Lions, Johnson et le personnel d’entraînement ont déterminé qu’il pouvait jouer malgré la blessure. C’était une question de gestion de la douleur.

“Mon explosivité, ma contraction rapide, juste être vraiment capable de bouger”, a déclaré Johnson lorsqu’on lui a demandé ce que la blessure limitait. “Vous avez besoin de votre cœur pour pouvoir faire cela.”

Sur un troisième et un 8 clés au quatrième quart, avec les Lions à la traîne, Johnson s’est aligné en face du receveur des Lions Tom Kennedy. L’ancienne recrue non repêchée a dépassé Johnson et a attrapé un achèvement de 44 verges qui a aidé à préparer le touché gagnant quelques jeux plus tard.

Il est difficile de dire à quel point la blessure a affecté Johnson sur ce jeu en particulier, mais il a lui-même admis que cela le dérangeait tout le match.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré qu’il n’avait aucun problème à ce que Johnson joue malgré la douleur si Johnson sentait qu’il pouvait le faire.

“Si vous avez quelque chose avec lequel vous pouvez jouer et que c’est la douleur, tout le monde joue avec la douleur”, a déclaré Eberflus. «Vous avez des gars qui jouent avec les pouces et différentes autres choses qu’ils ont. Nous nous attendons à ce que ces gars-là entrent et jouent avec la douleur s’ils disent qu’ils sont prêts à jouer. C’est vraiment à [trainer Andre Tucker] et le joueur lui-même. Comme je l’ai dit, ce sont des athlètes professionnels. Une fois qu’ils sont là-bas, nous nous attendons à ce qu’ils fassent des jeux.

Johnson a estimé que s’il pouvait aider l’équipe de quelque manière que ce soit, cela valait la peine de jouer.

“J’ai toujours l’impression qu’il y a certaines choses que j’ai bien faites, certains domaines dans lesquels j’ai aidé l’équipe”, a déclaré Johnson. “J’ai l’impression que c’était mon objectif final.”

Johnson se sent mieux cette semaine et il n’a pas été inscrit sur le rapport de blessure. Ce fut un match difficile pour lui contre Detroit. Johnson a attiré des mains illégales consécutives pour faire face à des pénalités lors d’un autre entraînement plus tôt au quatrième quart. Le premier appel s’est bien passé, le second a semblé être un mauvais appel.

Johnson a mis ses mains dans la poitrine du receveur des Lions Trinity Benson sur la ligne de mêlée et l’a renversé. Benson s’est blessé au genou sur le jeu et s’est retrouvé en tas sur le sol, ce qui a peut-être rendu le jeu pire qu’il ne l’était. Johnson ne pensait pas que c’était une pénalité. L’appel a annulé une interception de Jack Sanborn, ce qui aurait été énorme pour les Bears à ce stade du match, en hausse de deux possessions.

Au lieu de cela, le porteur de ballon des Lions D’Andre Swift a valsé dans la zone des buts lors du jeu suivant.

Le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams, n’a pas eu besoin de dire quoi que ce soit à Johnson au sujet de la pénalité. Il était plus contrarié par la façon dont sa défense a réagi par la suite – ou plutôt, n’a pas répondu.

“Ils font un appel, il y a de l’adversité”, a déclaré Williams. « Maintenant, avec de très bonnes équipes, de très bonnes défenses et de très bons entraîneurs, que faites-vous ? Vous répondez de manière positive et vous sortez mieux le jeu suivant et vous les arrêtez.

Rapport de blessure : Le porteur de ballon David Montgomery a repris sa pleine participation à l’entraînement jeudi après s’être absenté mercredi en raison d’un problème personnel. L’ailier serré Cole Kmet (cuisse) et le demi de coin Kindle Vildor (cheville) étaient des participants limités mercredi après s’être assis un jour plus tôt.

Le Safety Dane Cruikshank (ischio-jambiers), le receveur N’Keal Harry (maladie), le garde droit Teven Jenkins (hanche) et l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad (genou) ne se sont pas entraînés jeudi. Le demi de coin Kyler Gordon (genou) était un participant à part entière jeudi après avoir été limité mercredi.