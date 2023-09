Même si le lien unique entre les deux était clair presque dès le début du film de Chris Chibnall mandat sur Docteur Whoil a fallu jusqu’à l’avant-dernier épisode de Jodie Whittaker le temps en tant que docteur pour plonger explicitement dans les sentiments romantiques de son incarnation pour Yaz – seulement pour que cette romance soit interrompue avec sa régénération. Mais avec le recul, Chibnall pense que les choses auraient pu être gérées différemment.

S’exprimant sur le OMS Coin à Coin podcast, le showrunner a décrit la relation entre le Docteur et Yaz comme une « histoire d’amour non partagée », un choix de formulation particulier étant donné qu’il était également clair que les sentiments entre les deux étaient effectivement réciproques.

« Nous en avons discuté. Je pense que c’est une histoire d’amour non partagée. Je ne sais pas si c’est la bonne décision, mais c’est une histoire d’amour non partagée », a déclaré l’ancien showrunner. «J’ai trouvé que c’était plus déchirant. Ce n’était pas comme s’il n’y avait aucun sentiment de « ils n’ont pas le droit de s’embrasser » ou « ils ne vont pas s’embrasser ». D’un point de vue dramatique et émotionnel, c’était un peu plus déchirant s’ils ne le faisaient pas.

Un dernier voyage avec Yaz | Le pouvoir du docteur | Docteur Who

Chibnall a rétorqué que la scène finale du Docteur et Yaz ensemble – assis au sommet du TARDIS regardant la Terre en dessous d’eux – est ce qu’il considère comme un échange digne d’intérêt. « Je pense que s’ils s’embrassent, vous n’aurez pas la scène finale au-dessus du TARDIS, parce que cette scène a toujours été en quelque sorte un baiser », a poursuivi Chibnall.

« C’est une forme de pression très délicate car cela aurait pu arriver. Et qui a dit que cela ne s’était pas produit ? Mais ce n’était pas une décision consciente de ne pas l’avoir pour autre chose que « est-ce que ça va vous briser le cœur s’ils n’y arrivent jamais vraiment ? »

Chibnall a conclu sa pensée en disant que s’il en avait l’occasion, il pourrait potentiellement faire les choses différemment avec la relation entre le Docteur et Yaz – peut-être pour créer un moment queer révolutionnaire dans Docteur WhoLa longue histoire de est plus explicitement textuelle qu’elle ne l’était. Hélas, ce que nous avons obtenu est ce que nous avons obtenu.

