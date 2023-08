Chibi Unity obtient Golden Buzzer – Hollywood Life

Voir la galerie





Le tour final de la L’Amérique a du talent les auditions de la saison 18 commencent avec un homme nommé Wesley chanter et jouer du piano. Howie Mandel appuie rapidement sur son X rouge. Soudain, un membre du public se lève et crie pour donner une autre chance à Wesley. Il s’avère qu’elle fait partie de l’acte.

Plus de gens commencent à apparaître dans le public. Ils font tous partie du Improviser partout groupe. L’équipage a même une fanfare et une chorale UCLA incorporées dans leur performance. L’ensemble de l’acte est tout à fait le spectacle. Les juges sont assez déchirés sur cet acte. Simon Cowell et Heidi Klum sont fans, mais Sofia Vergara et Howie ne le sont pas. En fin de compte, cela revient à Howie, et il ne donne pas au groupe le « oui » dont il a besoin.

Équilibre Duo Dadiva divise également les juges avec leur performance. Alors que Sofia pense que l’acte était « incroyable », Simon dit qu’il l’a trouvé « un peu ennuyeux ». Heidi a également des « sentiments mitigés ». Duo Dadiva va avoir une seconde chance car ils ont un « oui » de 3 juges.

Danseur Donovyn Diaz éblouit par sa performance émotionnelle et époustouflante. Sofia s’extasie sur le fait que Donovyn est un interprète « spectaculaire ». Howie reconnaît que tout le monde dans la salle a ressenti l’émotion émanant de Donovyn. « Vous êtes une star totale », déclare Simon. Donovyn avance !

Impressionniste ludique Papaye est un régal pour les juges. Chauffage et son chien à 3 pattes Bogart capturer le cœur des juges avec leur acte. « J’ai le sentiment que Bogart va être un grand succès sur L’Amérique a du talent« , dit Heidi.

Duo de sauts Morgane & Roxi ne travaillent sur cet acte que depuis 9 semaines, mais ce sont des pros. Ils défient la gravité dans l’air, et les juges en prennent note. Le duo se dirige vers le prochain tour de la compétition.

Josh Alfred frappe le AGT scène plusieurs fois pendant la nuit avec des actes différents. A chaque fois, il est rejeté par les juges.

Titos Tsaï de Taïwan associe la danse et le sabre à son numéro. Sa performance théâtrale est fascinante. Il s’attire les applaudissements enthousiastes du public. « C’était fascinant », s’extasie Heidi. Titos dit aux juges que son plus grand rêve a été d’être sur AGTet maintenant ce rêve est devenu réalité !

Eduardo Antonio Trevino est une star totale. Le soliste de mariachi de 11 ans prend AGT par la tempête avec sa formidable performance. « Vous avez un talent naturel », s’extasie Simon.

Magicien Kévin Li a une longue carrière devant lui. Son acte maintient les juges sur le bord de leurs sièges tout le temps. Il prend les choses à un tout autre niveau lorsqu’il sort un noyau de pop-corn de son œil ! « Tu es juste bon, et tu es cool, et tu es différent », dit Simon. Howie pense que Kevin vient d’avoir une « performance qui a changé sa carrière et sa vie ».

Le dernier acte de la soirée est le groupe de danse Unité Chibiy. Ils ont été inspirés par le vainqueur de la saison 17 Mayyas venir AGT. Leur performance est une classe de maître absolue et l’acte parfait de Vegas. Vous ne pouvez pas quitter Chibi Unity des yeux. Howie note que le cours de danse de la saison 18 est hors des charts, mais Chibi Unity vient de « l’amener à un autre niveau ».

Sofia raconte au groupe : « C’était la meilleure danse que j’aie jamais vue de ma vie. » Simon sait ce qu’il faut faire. Simon, les juges et les Terry Crews se réunissent pour donner le tout dernier Golden Buzzer de la saison 18, qui envoie Chibi Unity directement aux émissions en direct !

