Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs Hyderabad FC: Chennaiyin FC, contre Hyderabad FC, cherchera à revenir à la victoire après deux nuls consécutifs dans le Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 47 au GMC Stadium de Bambolim lundi. Joel Chianese a une autre chance énorme à la 23e minute car il a un but ouvert après que Kaith a renversé le ballon, mais le gardien de Chennaiyin se rachète en sauvant le tir de Chianese. Chianese a une énorme chance dès la première minute pour Hyderabad FC quand il arrive à une tête de Santana mais Vishal Kaith fait un gros arrêt. Liston Colaco débute sur le banc du Hyderabad FC tandis que Deepak Tangri est de retour dans la formation de départ du Chennaiyin FC mais le meneur de jeu Rafael Crivellaro est blessé. Le Chennaiyin FC, qui occupe actuellement la septième place du classement, envisagera un saut dans le top quatre tandis que le Hyderabad FC, qui a bien débuté la saison, voudra désespérément sortir de la crise qui les a vus tomber à trois consécutifs pertes. Suivez toutes les mises à jour en direct de Chennaiyin FC vs Hyderabad FC sur le blog de News18 Sports.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

Le Chennaiyin FC est invaincu lors de ses quatre derniers matches avec trois nuls et une victoire tandis que le Hyderabad FC a perdu ses trois derniers matches. Chennaiyin et Hyderabad ont montré une incohérence lorsqu’ils ont affiché un bon football, mais ont commis des erreurs à des moments cruciaux, ce qui leur a fait perdre des points. Chennaiyin a été incohérent tout au long tandis qu’Hyderabad a connu une récente crise.

Jusqu’à présent, une mauvaise finition a coûté au CFC dans les matchs et ils ont donné des buts sur des coups de pied arrêtés qui ne plairaient pas à l’entraîneur Csaba Laszlo car l’équipe a jusqu’à présent deux victoires, deux défaites et quatre nuls. « Nous y travaillons. Nous avons concédé tous ensemble sept buts, cinq sur coups de pied arrêtés. Le dernier match était une feuille blanche et nous devons continuer de cette façon. Nous avons de bons joueurs qui peuvent défendre », a déclaré Laszlo lors du match. rencontre de presse avant le match de lundi.

Face à un CFC attaqué, la formation d’Hyderabad, en particulier la défense, serait confrontée à un énorme défi. L’entraîneur du CFC Laszlo ne prend pas le Hyderabad FC à la légère et a déclaré qu’il avait très bien joué, ajoutant que « chaque équipe doit faire attention à jouer contre eux ».