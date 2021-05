Chia, une crypto-monnaie «verte» qui a récemment attiré l’attention pour être plus respectueuse de l’environnement que le bitcoin, a été critiquée pour avoir généré beaucoup de déchets électroniques. L’exploitation minière de Bitcoin nécessite des ordinateurs haut de gamme pour résoudre des énigmes complexes afin de gagner des récompenses en pièces. De ce fait, il utilise une quantité effroyable d’électricité et produit autant d’émissions de carbone qu’un pays de taille moyenne. Considérant que Chia n’utilise pas l’utilisation de nombreux ordinateurs comme dans le bitcoin, mais il utilise un stockage suffisant sur l’ordinateur. De par sa conception, l’extraction de Chia nécessite un espace disque supplémentaire pour fonctionner. Afin de cultiver Chia, le logiciel doit écrire un tracé, qui est un gros morceau de données cryptographiques, sur le disque. Ensuite, le logiciel blockchain Chia lance un « défi » toutes les 18 secondes environ, 4 608 fois par jour. Si quelqu’un obtient une réponse suffisamment proche au puzzle, deux nouveaux jetons Chia lui sont donnés. Il s’agit donc essentiellement d’une exploitation minière centrée sur le stockage qui fonctionne en utilisant de nombreux disques durs. Plus vous remplissez de disques durs, plus les défis deviennent difficiles et plus vous gagnez de récompenses.

Bram Cohen, créateur de BitTorrent, qui a lancé Chia, voulait explicitement une « crypto-monnaie verte » qui fonctionnerait un peu comme le bitcoin et en même temps, ne serait pas dangereuse pour l’environnement. Ainsi, il a fondé Chia, un réseau centré sur le stockage, pensant qu’il utilisera moins d’électricité. Il a supposé que les utilisateurs utiliseraient la forme réutilisable de matériel informatique et, par conséquent, finiraient par produire moins d’empreintes carbone.

Cependant, les aspirants mineurs de Chia ont déjà commencé à investir dans des disques durs en grandes quantités et certains pays asiatiques, comme le Vietnam, signalent des pénuries de disques durs. Selon le site de NouveauScientifique, près de 3 millions de téraoctets d’espace disque, ce qui est suffisant pour stocker 3 milliards de films, est entièrement consacré à Chiamining.

Chia a augmenté de près d’un exaoctet (974 PiB) au cours des dernières 24 heures. L’ampleur de cela est difficile à comprendre. La création de tracés à ce rythme consomme l’équivalent d’un SSD Samsung Evo de 1 To toutes les 3 secondes. Un exaoctet correspond à 125 000 disques de 8 To ou 25 000 000 $ de disques USB Seagate. pic.twitter.com/SbqOYMOfad – rick branson (@rbranson) 26 mai 2021

En raison de la forte demande de cartes graphiques, les prix du matériel informatique ont dépassé les prix indiqués par les fabricants. Cela provoque de la frustration chez les joueurs et les créatifs qui ne souhaitent pas acheter le matériel à des prix aussi gonflés à cause des personnes impliquées dans la production de monnaie numérique.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici