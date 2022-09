Chhavi Mittal réagit aux internautes qui s’opposent à sa photo de baiser avec son mari Mohit Hussein, dit “rehne do…”

L’actrice Chhavi Mittal s’est récemment servie de sa poignée Instagram pour écrire une longue note en réponse aux DM qu’elle a reçus des utilisateurs des médias sociaux exprimant leur mécontentement après avoir partagé une photo d’elle portant une robe avec un décolleté plongeant et une autre où elle a vu se serrer les lèvres avec son mari Mohit Hussein, sur la plateforme de partage de photos.

Appelant les doubles standards des personnes qui “applaudissaient” quand elle parlait de ses seins “alors que l’un d’eux avait un cancer”, Chhavi a demandé pourquoi devrait-elle hésiter à “partager un moment franc et honnête d’un grand anniversaire de célébration” quand elle a partagé sans vergogne “tout son parcours de cancer du sein avec le monde”.

Parallèlement à des captures d’écran de commentaires méchants sur le fait de montrer son décolleté et de partager une photo intime avec son mari, Chhavi a écrit dans une longue note tout en fermant tout le monde : “J’apprécie vraiment, vraiment le ton poli que vous prenez lorsque vous me faites part de vos pensées. Mais le message “fort” que j’ai véhiculé était celui de la force, de la résilience, de l’esprit combatif et du vivre et laisser vivre. Bien que le message ait résonné en vous, le fait même que l’image vous ait dérangé montre deux poids deux mesures. Quant à la dépression… je pense que vous avez totalement raté la légende.”

Elle a ajouté : “Et qu’embrasser mon mari soit un moment personnel ? Je partage ce moment depuis 18 ans avec lui. Quant à vous de décider ce qu’une “célébrité” doit ou ne doit pas faire… rehne do bhai (Que ce soit !). Les mêmes personnes ont applaudi quand j’ai parlé de mes seins alors que l’un d’eux avait un cancer.”

La note disait plus loin : “Laissez-moi vous dire que si je n’avais pas hésité à partager tout mon parcours avec le monde entier sans vergogne… aurais-je vraiment hésité à partager un moment franc et honnête lors d’un grand anniversaire de fête ?? Non Madame. De plus, mes seins m’ont changé POUR LE RESTE DE MA VIE. Personne ne peut imaginer le combat que j’ai mené pour les garder. Par conséquent, la photo vient d’un lieu de plus grand respect. Et vous ne sauriez pas mon combat depuis J’ai choisi de ne pas le partager… parce que c’est beaucoup plus personnel que le baiser avec mon mari.”





“Enfin, pour la plupart des gens, la simple menace d’un cancer ‘suspect’ est abrutissante au point de pleurs incessants et de dépression. Mais je l’ai combattu avec le sourire aux lèvres et la meilleure attitude positive. Alors vraiment… quand vous voyez mes seins, SACHEZ qu’ils sont des guerriers et qu’ils sont là pour rester », a conclu Chhavi.