Chhavi Mittal fustige un internaute pour l’avoir traitée de « squelette », déclare que « appeler quelqu’un maigre est aussi irrespectueux que gros »

L’acteur Chhavi Mittal a critiqué les trolls pour avoir tenté de lui faire honte sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur d’Instagram a écrit à l’acteur sur sa vidéo Youtube : « S’il vous plait, cela ne vous dérange pas que vous ayez l’air maigre. Regardez vos mains qui ressemblent à des squelettes. Tellement de régime, je suis médecin de profession, j’ai 2 filles. Je suis aussi maniaque du fitness mais s’il vous plaît, ne recommandez jamais votre régime à qui que ce soit. »

Partageant une capture d’écran du message, l’acteur a écrit : « Je parcourais tranquillement les commentaires sur mes vidéos récentes et il y en avait de sympas, d’autres moins sympas, et d’autres qui offraient des critiques vraiment constructives. Merci pour ça ! Et puis il y avait cet assis là qui me regardait en face. »

Chhavi Mittal a ajouté : « Eh bien, cher ‘Ab Bas (assez, c’est assez)’, je veux juste dire, ab bas. Arrêtons de faire honte aux femmes. Mes mains font beaucoup pour mes enfants et ma communauté. leur âge (qui est de 40 ans) ou peut sembler plus. Mais une chose qu’ils font toujours est de me faire paraître et me sentir incroyable. De plus, appeler quelqu’un « maigre » est aussi irrespectueux que de l’appeler gros. Chères mères, avez-vous déjà eu honte de votre corps ? »

Elle a également partagé une histoire distincte sur Instagram qui disait: « La honte corporelle doit cesser. Nous devons arrêter de regarder les gens de l’extérieur et commencer à les voir de l’intérieur. Pour mémoire, ces commentaires ne me dérangent pas du tout , mais cela ne veut pas dire que je dois rester silencieux, car cela pourrait beaucoup affecter quelqu’un d’autre. »

Pour les connaisseurs, Chhavi Mittal est connue pour ses rôles dans des émissions telles que « Tumhari Disha » et « Ek Chutki Aasma ». Elle a également participé à des émissions telles que « Ghar Ki Lakshmi Betiyann » et « Teen Bahuraaniyaan ».