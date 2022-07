Chhavi Mittal donne une réponse appropriée aux trolls qui l’ont ciblée pour avoir rendu les seins visibles sur les photos

La survivante du cancer Chhavi Mittal a riposté aux internautes qui l’ont critiquée pour avoir rendu ses seins visibles sur les photos, surtout après l’opération. S’adressant à Instagram, Chhavi a écrit une longue note expliquant comment les jugements sont portés sur les photos qu’elle publie.



“Voici 2 photos que j’ai partagées sur les réseaux sociaux. La première est mon message d’annonce sur le cancer du sein, tandis que la seconde documente ma guérison et mes progrès après le cancer. Sur les deux photos, je porte exactement les mêmes vêtements. Dans les deux photos, mes seins sont un peu visibles. En fait, sur la première, j’ai enlevé mon tee-shirt”, a-t-elle écrit.







“Alors que le message d’annonce sur le cancer peut avoir plus de mes seins exposés, aussi émotif que j’étais (je suis) à propos du cancer, essayant de combattre la peur de ce qui m’attendait… si je serais à nouveau le même ou si je dirigerais une vie de compromis… ça a suscité beaucoup d’amour et d’applaudissements de la part des internautes, sans aucune mention (et à juste titre) du clivage”, a-t-elle poursuivi en expliquant. Chhavi a également déclaré qu’elle continuerait à partager sa victoire sans être dérangée. Elle a dit que si ses photos la faisaient paraître courageuse aux yeux des autres, la photo suivante attirait la négativité.

“La deuxième photo a suscité des commentaires haineux disant”Sab kuch share nahi karna chahiye (Vous ne devriez pas tout partager)”, “Ce n’est pas digne”, “Je ne sais pas ce qu’elle essaie d’être” etc… Laissez-moi vous dire, chères femmes,… Premièrement, c’est deux poids deux mesures.”

“Deuxièmement, l’association que j’ai avec mes seins est au-delà de toute explication. J’ai mené une bataille très dure pour les sauver… pour les garder forts… pour m’assurer qu’ils fonctionnent comme ils le devraient et pour m’assurer qu’ils sont cancéreux. libre pour toujours. Alors que la lutte éternelle durera pour toujours, je continuerai à documenter mes victoires comme je l’ai toujours fait sans vergogne. Si quoi que ce soit, je suis tellement fier de mon corps, non pas à cause de son apparence, mais à cause de la force il m’a montré, à cause de ce qu’il me permet de faire, et encore plus fier de mes seins, car je suis le seul à savoir ce qu’ils ont enduré et ce n’est pas une mince affaire de ne pas être seulement des survivants, mais des combattants jusqu’au bout. Mais pour ceux qui ne peuvent entendre que des histoires sanglantes et des histoires d’opprimés, laissez-moi vous rappeler… cette page n’est pas pour les timides”, a-t-elle conclu.



Chhavi a reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce plus tôt cette année.