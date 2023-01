Chhavi Mittal dénonce les trolls pour des “remarques insensibles” sur ses photos de plage après une opération contre le cancer du sein

Chhavi Mittal, une actrice de télévision populaire et créatrice de contenu YouTube, a reçu un diagnostic de cancer du sein en avril de l’année dernière et elle a subi une intervention chirurgicale pour la même chose plus tard ce mois-là. Elle avait récemment partagé ses photos et vidéos en bikini de ses vacances à la plage et avait reçu des “remarques insensibles” lui demandant si elle avait des implants après son opération.

Le lundi 2 janvier, l’actrice a partagé des captures d’écran de quelques-uns de ces commentaires dans son dernier post Instagram et a critiqué les trolls pour leur insensibilité. “Oui. Cette insensibilité se produit toujours. J’ai récemment posté des photos/vidéos de vacances d’une plage et ce commentaire a attiré mon attention. Mes seins sont discutés ici comme une marchandise. Puis-je commencer par dire que je suis une survivante du cancer du sein et que j’ai s’est battu très fort pour maintenir cet organe en vie et en bonne santé », a écrit Chhavi.

Chhavi a poursuivi: “Bien que je comprenne parfaitement la curiosité autour de la question, une petite sensibilité ne ferait pas de mal, vous ne pensez pas? Cette personne est allée jusqu’à dire” les célébrités sont habituées à de tels commentaires “. Eh bien, les célébrités sont des humains aussi. Ils ont des émotions comme les humains normaux. Ils attrapent le cancer comme les humains normaux. Ils survivent ou succombent comme les humains normaux. Donc non. PERSONNE n’est “habitué” à des remarques aussi insensibles sur le plus grand combat pour la survie que l’on mène qui a aussi des effets physiques. comme des répercussions émotionnelles qui durent toute une vie.”





Elle a également expliqué ce qui se passe réellement derrière la chirurgie du cancer du sein en ajoutant : “Mais pour aider les femmes à comprendre comment se déroule une chirurgie de la Colombie-Britannique… il y a une tumorectomie (je l’ai eue) où ils enlèvent simplement la masse (pas tout le sein). Il y a la mastectomie, où tout le sein est retiré en raison de la propagation du cancer. Cela se produit à des stades avancés. (Puis-je également vous rappeler ici de vous faire vérifier en temps opportun pour éviter cela). Et il y a la reconstruction. J’ai subi une chirurgie de reconstruction aussi pour rendre les seins comme ils étaient auparavant. Cela a été fait en coupant un morceau de mon muscle latissimus dorsi et en créant un mini lambeau. Les silicones peuvent être optés pour une mastectomie. Et non, je n’avais pas besoin de silicones. “

En conclusion de son message, elle a parlé de sa vie après son opération en déclarant : “Je voudrais réitérer que survivre au cancer a été une expérience qui a changé ma vie. C’est une nouvelle vie que je vis et ce n’est pas la même chose comme le précédent. Cela fait 7 mois et j’ai encore des jours émouvants où je pleure à propos de l’inconfort auquel je suis soumis quotidiennement sans aucune faute de ma part. Mais je m’en sors, car c’est un honneur de posséder un corps qui a survécu à tout cela et continue d’être belle jour après jour. Voici à TOUS LES SURVIVANTS DU CANCER ! #breastcancersurvivor Aussi, un GRAND MERCI aux personnes qui m’ont défendu contre de tels commentaires. Je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie l’amour et la paix.

Pour les non-initiés, le couple mari-femme Mohit Hussein et Chhavi Mittal sont les co-fondateurs de la plateforme de contenu numérique Shitty Ideas Trending (SIT).