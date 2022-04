Chhavi Mittal danse à l’hôpital avant de subir une opération du cancer du sein, la vidéo devient VIRALE

Chhavi Mittal fait partie de ces actrices de télévision très actives sur les réseaux sociaux et les utilise pour intéresser ses fans. Chhavi a annoncé il y a une semaine sur son compte de réseau social qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. Depuis, elle a partagé tous les hauts et les bas de son difficile parcours avec ses admirateurs. Chhavi subit aujourd’hui une opération pour un cancer du sein. “Il est temps”, a-t-elle légendé une photo d’elle-même. Chhavi est photographié allongé dans un lit d’hôpital et tenant la main de quelqu’un. L’actrice a été vue en train de faire quelque chose d’inattendu à l’hôpital hier alors qu’elle se préparait pour son opération.

Hier, Chhavi a partagé une vidéo d’elle-même au rythme de Bop Daddy de Falz et de Mme Banks sur son compte Instagram. Son mari Mohit Hussein, cependant, l’a surprise au milieu de sa danse. Plus tard dans la vidéo, on peut également voir Mohit se balancer sur la chanson.

Partageant cette vidéo, Chhavi a écrit : « Doc a dit, Chhavi…. Tu dois te détendre ! Alors je me détends ».

Jetez un oeil à la vidéo ici:







L’actrice a remercié ses fans pour le soutien et les messages qu’elle reçoit après sa publication sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit: “J’ai versé beaucoup de larmes depuis hier. Mais seulement des larmes de joie! J’ai reçu des milliers de messages et de souhaits au cours des dernières 24 heures et ils continuent d’affluer … et chacun d’eux a des mots comme, forte, superwoman, inspiration, combattante, gemme, et beaucoup d’adjectifs aussi beaux qu’ils ont utilisés pour moi.”

Chhavi a ajouté: “J’ai également reçu des messages de différentes confessions où vous priez pendant la messe, pendant Namaaz, à Bholenath, Guruji et à quiconque vous donne de la force. Les gens ont proposé des thérapies alternatives, des livres à lire, des groupes à rejoindre et le plus inspirant de tous.. Leurs propres parcours contre le cancer du sein. Je suis tellement bouleversée d’avoir une communauté aussi aimante et engagée en tant que supporters. Beaucoup d’entre vous ont même pleuré en lisant les nouvelles ! Comment ne puis-je pas récupérer rapidement !” L’actrice de 41 ans a en outre mentionné comment elle a été détectée avec un cancer du sein et comment elle a appris la réalité.

“Mais j’ai aussi reçu beaucoup de questions me demandant comment je l’ai découvert. J’ai vraiment un pouvoir élevé qui me surveille et je me sens béni de l’avoir détecté tôt. J’étais allé chez un médecin pour une blessure mineure à la poitrine et que `s quand ils ont trouvé le morceau.

“Nous avons enquêté de plus en plus jusqu’à ce que nous fassions une biopsie qui s’est avérée positive. Pour toutes les femmes, j’ai l’impression que ma gym va littéralement me sauver la vie, mais rien ne doit être laissé au hasard. En tant que patiente post-cancer, on est censée faire six TEP mensuel obligatoirement..” L’actrice a également conseillé de faire un auto-examen approprié et de toujours faire attention si une grosseur est trouvée. “Donc, afin de vous sauver la vie du cancer du sein, veuillez faire des auto-examens/mammographies réguliers… et ne négligez pas une grosseur si vous en trouvez une. La détection précoce est la seule clé et cela vaut tous les efforts.”