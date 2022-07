Chhavi Mittal conseille aux gens de ne pas appeler les patients atteints de cancer « bechara », partage un message de motivation pour les survivants

L’actrice de télévision Chhavi Mittal est devenue une guerrière après avoir survécu et vaincu un cancer du sein. Le parcours de Chhavi dans la lutte contre la maladie est une histoire inspirante en soi, et elle s’est assurée d’envoyer de la motivation à ses autres survivants du cancer. La star de Bandini a partagé un message prolongé conseillant aux gens de ne pas regarder les patients avec un regard sympathique.

Chhavi a partagé une photo d’elle-même et a écrit : “Aujourd’hui, mon cœur bat vite alors que j’ai terminé 3 mois depuis l’opération du cancer du sein. Extrêmement heureuse des progrès que j’ai réalisés et me tapotant le dos pour la positivité que je continue à maintenir. Mais surtout fier des diverses choses que j’ai apprises sur le cancer de première main, et grâce à l’expérience de mes autres frères et sœurs du cancer.Certains de ces faits sont que la plupart du temps, il est curable, le traitement, aussi lent soit-il, a la lumière au bout du tunnel, la chimio et la radiothérapie peuvent affecter vos cheveux, mais elles ne doivent pas nécessairement affecter votre moral ! Et le plus important, votre maladie n’est peut-être pas sous votre contrôle, mais vous pouvez certainement contrôler la façon dont la guérison se déroule .”

Mittal a en outre déclaré à quel point les gens démotivaient indirectement les patients : “J’ai vu tant de patients atteints de cancer se rendre au travail immédiatement après la chimio, je l’ai fait tous les jours après la radiothérapie… et je tiens à dire que je n’ai pas entendu beaucoup de patients parler de les expériences positives, mais j’ai entendu tant de soignants utiliser des mots comme « bechara » pour les patients atteints de cancer ! S’il vous plaît, ne faites pas ça ! Ils sont loin des becharas, et sont en fait la force personnifiée !

Dans la conclusion, Chhavi a déclaré : “J’ai encore un long chemin à parcourir avant d’être à 100 %, mais je partage mon parcours de rétablissement quotidien afin qu’au moins certaines des idées préconçues sur le cancer puissent être modifiées. Et pour tous ces patients atteints de cancer qui me disent “j’ai peur”, allez voir mon parcours depuis que j’ai été diagnostiqué, et j’espère que cela vous rendra aussi intrépide que moi.” Outre son passage à la télévision, Chhavi est également créatrice de contenu.