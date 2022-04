Chhavi Mittal combat le cancer du sein avec bravoure, Arjun Bijlani, Shardul Pandit, d’autres l’appellent « combattante »

Bandini, l’actrice de Ghar Ki Lakshmi Betiyann ​​et la créatrice de contenu Chhavi Mittal ont reçu un diagnostic de cancer du sein. Même après avoir été diagnostiquée, la charmante Mittal n’a pas laissé tomber son esprit. En fait, elle combat la maladie de son meilleur pied. Chhavi a annoncé cette nouvelle sur son Instagram avec un message d’appréciation. L’actrice a confirmé la nouvelle et a déclaré : « Je ne serai peut-être plus la même, mais cela ne doit pas me faire me sentir différente. » Mittal a ajouté : « Un grand bravo à toutes les survivantes du cancer du sein… vous n’avez aucune idée de l’inspiration que je tire de vous aujourd’hui. Et aussi, pour ceux d’entre vous qui le savent déjà, merci de m’avoir si bien soutenu. Chaque appel que vous faites , chaque message que vous envoyez, chaque visite que vous me rendez… est apprécié sans fin et c’est tout ce qui fait la différence. »

Voici le message de Chhavi







Ensuite, l’actrice a partagé une bobine, où la vidéo est jouée à l’envers, et on peut voir Mittal profiter de son temps en famille avec ses petits munchkins. Chhavi a posté cette vidéo et a déclaré : « Ma première réaction après avoir été diagnostiquée a été… d’accord…. C’est un problème… trouvons la solution.

Voici la bobine de Chhavi





Mittal a ajouté : « J’ai fait des recherches, parlé à des survivantes du cancer du sein, à plusieurs spécialistes du cancer du sein, à des chirurgiens plasticiens, à d’autres médecins, etc. et j’ai pesé mes options. Je me suis concentré sur le chirurgien qui est aussi positif que moi et j’ai décidé d’un plan d’action. Pour tous mes collègues guerriers de la Colombie-Britannique, c’est malheureux. C’est déjà une lutte physique, ne laissez pas cela être une bataille émotionnelle vaincue aussi.

Beaucoup de ses co-artistes lui envoient de l’amour et du soutien pour son message. Arjun Bijlani a déclaré: « Une fois un combattant toujours un combattant. Que Dieu vous donne, à vous et à votre famille, toute la force dont vous avez besoin .. » Karan V Grover a ajouté: « Personnification de la force. Avec vous à chaque pas et tout le chemin, tout ce dont vous avez besoin. » Meghna Naidu a commenté : « Beaucoup d’énergie positive et d’ondes de guérison arrivent… Vous êtes un combattant et vous le serez toujours @chhavihussein. » Shardul Pandit a également ajouté : « @chhavihussein, vous êtes une fille forte et forte, je sais que vous sortirez victorieuse et même si vous savez que vous êtes aimée et soutenue à chaque étape. »