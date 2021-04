Les images virales d’une femme enceinte de 5 mois debout dans la chaleur avec un lathi à la main, disant aux motocyclistes de rester à la maison au milieu de la deuxième vague de coronavirus, ont été appréciées de tous les côtés. La dame en question est la DSP de Dantewada Shilpa Sahu. Chef de la force anti-naxale spéciale le ‘Combattants Danteshwari’, Sahu a pris une pause des opérations anti-naxales après sa conception, mais est maintenant prête à se battre en tant que guerrière corona. «Je fais des rondes depuis que le verrouillage a été imposé à Dantewada cette semaine. Ce n’est que dans les premiers jours que vous devez sortir et vérifier si les gens sortent… cela aussi à un moment particulier de la journée… .Lorsque vous expliquez une ou deux fois, les gens réalisent également que l’application de la loi se produit », a déclaré Sahu Actualités18.

Alors, qu’est-ce qui est le plus difficile? Combattre la guerre contre les Naxals ou le virus? Sahu rit: «Les deux ont leurs propres défis. Main au département mein hun per bachcha au département mein nahi hai (des rires) ..usko dhyan mein rakhte teinte masque waigarah lagakar hum porte se samjhate hain connexion ko (Je suis dans le département mais l’enfant n’est pas sur le marché du travail. Gardant cela à l’esprit, je porte un masque et je prends d’autres précautions et instruis les gens de loin). C’est pourquoi je garde aussi un lathi… pour m’en servir pour garder les gens à distance », répond-elle.

Mariée à un flic également, Sahu a en fait choisi Dantewada comme poste avec son mari qui est SDOP dans le Kirandul voisin. Ses supérieurs sont tous des éloges pour elle et même la ministre en chef Bhupesh Baghel a pris note de son zèle envers son devoir.

Les photos de Shilpa sont devenues virales après avoir été partagées par le commissaire d’Addl Transport, Dipanshu Kabra, les partageant sur son compte Twitter et les utilisateurs ont commencé à les commenter.

« DSP Shilpa est une policière courageuse et elle a exercé ses fonctions en suivant elle-même un comportement approprié de la couronne, comme le masque, la distanciation sociale et le lavage des mains », a déclaré le Dr Abhishek Pallav du SP Dantewada. Actualités18.

Il a ajouté que tous les membres du personnel de police enceintes ont été informés des risques supplémentaires pour la santé.

Ingénieur de Durg, Shilpa Sahu est l’aînée de quatre sœurs et a donné l’exemple à ses pairs mais dit que sa famille s’inquiète pour sa sécurité d’autant plus que contrairement à ses collègues, elle ne peut pas être vaccinée. «Je ne leur parle généralement pas de ma routine quotidienne car ils s’inquiéteront. Je pensais qu’ils allaient me gronder ou me dissuader d’aller travailler, mais leur réaction a été mesurée. Ils ont dit que si vous faites un si bon travail, il est évident que votre enfant à naître reçoit également beaucoup de bénédictions, mais n’oubliez pas de prendre soin de vous », a déclaré Sahu.

Bien qu’il y ait eu des questions sur le fait que des agents comme Sahu prennent des «risques inutiles», Sahu dit qu’elle comprend les risques, mais signe en disant: «Corona à ghar par bhi rishtedaron se ho sakta hai, bureau mein file sign karte waqt bhi ho sakta hai. (Je peux être infecté par des gens à la maison ou en signant des papiers au bureau). Je prends toutes les précautions pour me protéger et protéger mon enfant.

