Chhattisgarh CM félicite le garçon qui est devenu viral avec la vidéo ‘Bachpan Ka Pyaar’

Sahdev Dirdo est devenu célèbre en 2019 avec son interprétation de « Bachpan ka Pyaar », et il est redevenu un phénomène en ligne avec la chanson deux ans plus tard. Le jeune a été vu debout devant son instructeur pendant qu’il chantait dans la brève séquence, qui a reçu plus de 9 millions de vues sur Instagram. La vidéo a été tournée il y a deux ans, mais n’est apparue que récemment sur les réseaux sociaux, déclenchant l’engouement viral pour les réseaux sociaux de Bachpan Ka Pyaar, qui comprenait des célébrités, des influenceurs et même des organisations policières.

Mardi, le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, a rendu visite à Sahadev, qui vit dans la région de Sukma touchée par Naxal. Le CM l’a honoré et a partagé la même chose sur Twitter. Sahdev peut être vu debout avec le ministre en chef et ses collaborateurs dans la vidéo. Il chante la chanson qui a fait de nouveau sensation à leur demande.

Plus tôt cette semaine, Baghel a complimenté Sahdev sur Twitter, écrivant en hindi : « Sahdev ko bachpan mein Chhattisgarh aur poore desh ka itna saara pyaar mil raha hai. (Sahdev a reçu tant d’amour du Chhattisgarh et de tout le pays). » « Main iss bachche ke ujjwal bhavishya ki kaamna hoon. (Je prie pour son brillant avenir) ».

को बचपन में छत्तीसगढ़ और पूरे देश का इतना सारा प्यार मिल रहा है।मैं इस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करताhttps://t.co/Szla37o6PU – Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) 24 juillet 2021

Les fans de sa chanson incluent également Badshah. Lorsque la vidéo est devenue virale, le remix de l’artiste de Bollywood Rapper Badshah n’a fait qu’ajouter à la renommée de la chanson. Le 16 juillet, Badshah a partagé un remix de la chanson sur Instagram, qui a été vue 54,9 millions de fois. Badshah a contacté Sahdev et lui a proposé de faire un duo avec lui. Il a parlé avec le jeune par vidéoconférence et l’a invité à Chandigarh.

Les utilisateurs de Twitter ont été époustouflés par la rencontre du ministre en chef avec Sahdev, louant ses capacités de chant et proposant de l’aider. Les gens espèrent que maintenant que l’enfant a attiré l’attention du CM de l’État, il aurait une meilleure éducation et de meilleures possibilités dans la vie.

Quelle est votre réaction à cette histoire ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici