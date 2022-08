Chhagan Bombale et Kavitha Reddy remportent le semi-marathon de Mumbai 2022

Chhagan Bombale (Maharashtra) et Kavitha Reddy (Andhra Pradesh) ont remporté dimanche les titres convoités du semi-marathon Ageas Federal Life Insurance Mumbai 2022 au complexe Bandra Kurla.

Par une matinée nuageuse et légèrement humide, avec un ciel couvert mais pas de pluie, Bombale a confortablement remporté l’épreuve de 21 km qui a commencé et s’est terminée aux Jio Gardens, en 1:16:11. Il a secoué ses challengers un par un, laissant le deuxième Bhagatsing Valvi derrière plus d’une minute à 1:17:51. Anil Jindal s’est contenté de la troisième place en 1:18:20.

L’épreuve féminine était également une affaire à sens unique puisque Kavitha Reddy a creusé un écart décent contre le peloton de chasse et a battu la bande en 1:37:03, laissant sa rivale la plus proche Tanmaya Karmarkar à plus de trois minutes de retard à 1:40:18. Ketaki Sathe est arrivé troisième, quatre minutes plus tard en 1:44:55.

L’icône du cricket Sachin Tendulkar, l’ambassadeur de la marque du semi-marathon Ageas Federal Life Insurance Mumbai, a annoncé les courses et a également félicité les vainqueurs plus tard.

“Cela a été très difficile pour tout le monde au cours des deux dernières années à cause de la pandémie, mais je suis bouleversé de voir autant de personnes faire la queue pour la première plus grande course de la ville depuis lors”, a déclaré Tendulkar, tout en interagissant avec les médias.

« Nous sommes ravis de lancer la saison de course à pied d’une telle manière. Les Mumbaikars ont une fois de plus montré leur esprit indomptable en se présentant en si grand nombre », a déclaré Karthik Raman, Chief Marketing Officer, Ageas Federal Life Insurance.

Le 10 km masculin a vu une bataille au coude à coude entre le peloton de tête des coureurs avant de se terminer par un point culminant palpitant. Amit Mali a franchi la ligne d’arrivée en 0:33:42, seulement quelques secondes devant le tenace Karan Sharma, chronométré à 0:33:44. Sanjay Zakane a pris la troisième place en 0:33:50.

Dans le 10 km féminin très disputé, Rohini Maya Patil a réussi un temps de 0:41:32 pour remporter les honneurs tandis que Priyanka Paikarao a remporté l’argent en 0:42:26 et Priyanka Kailash le bronze en 0:43.51.

Organisée par NEB Sports, plus de 13 500 coureurs de tous horizons ont pris part à la course dans trois catégories différentes : le semi-marathon, le 10 km chronométré et le 5 km.

Résultats:

Semi marathon

Hommes : 1. Chhagan Bombale (1:16:11) 2. Bhagatsing Valvi (1:17:51) 3. Anil Jindal (1:18:17)

Femmes : 1. Kavitha Reddy (1:37:03) 2.2. Tanmaya Karmarkar (1:40:18) 3. Ketaki Sathe (1:44:55)

Course 10K

Hommes : 1. Amit Mali (0:33:42) 2. Karan Sharma (0:33:44) 3. Sanjay Maruti Zakane (0:33:50)

Femmes : 1. Rohini Maya Patil (0:41:32) 2. Priyanka Paikarao (0:42:26) 3. Priyanka Kailash Chavarkar (0:43:51)

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici