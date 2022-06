Chez un chemisier de luxe en Inde, obsédé par les moindres détails

“Il y avait deux options”, a déclaré M. Jain. “Fabriquez un produit de qualité générique et rivalisez sur les prix, ou créez quelque chose de si merveilleux que l’étiquette” où il est fabriqué “n’a aucune pertinence.” Ils ne savaient pas que l’étiquette “made in” était parfois plus importante que le produit lui-même, a-t-il déclaré. «Nous étions juste concentrés sur la création de quelque chose de spécial. Donc, en savoir moins sur la concurrence s’est avéré être une bonne chose ici.

Mark Cho, le fondateur des magasins pour hommes Armory à New York et à Hong Kong, qui vendent des chemises 100Hands, a noté que d’autres pays avaient beaucoup plus d’expérience dans ce métier de confection de chemises et dans sa commercialisation. “Les vêtements britanniques, italiens et français ont eu des décennies, voire un siècle, de respect et d’admiration dans le monde, alors que les marques indiennes n’ont tout simplement pas cette histoire.” il a dit.

Il a ajouté: “C’est dommage car si vous remontez plus loin dans les années 1700 et 1800, l’Inde était l’un des plus importants producteurs de coton et de tissu de coton, tant en quantité qu’en qualité. De plus, le travail manuel raffiné fait partie de sa culture depuis très, très longtemps.