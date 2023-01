Chez Shashi Tharoor "Petites factions" Remarque au milieu de Sachin Pilot contre Ashok Gehlot

Au milieu de nouveaux bruits de sabre entre les deux principaux lieutenants du Congrès au Rajasthan – le ministre en chef Ashok Gehlot et son ancien adjoint Sachin Pilot, le député du parti Lok Sabha Shashi Tharoor a cherché samedi à minimiser la querelle en disant que le factionnalisme existe dans chaque parti politique , les leaders se rassemblent lorsqu’il s’agit de poursuivre une cause commune et collective.

S’exprimant samedi lors d’une session interactive au Festival de littérature de Jaipur en cours, M. Tharoor a déclaré: “Existe-t-il des partis monolithiques en Inde? N’y a-t-il qu’une seule opinion au sein du BJP sur chaque sujet et chaque personne? Dans une démocratie, deux personnes peuvent avoir des différences d’opinion, mais si vous partagez la même idéologie et que vous vous battez pour la même cause, alors ce que dit le parti vaut”.

La nouvelle vague d’acrimonie entre M. Gehlot et M. Pilot, qui s’est disputé publiquement jusqu’à ce que le haut commandement négocie une trêve l’année dernière, a ravivé les craintes de désunion au Congrès du Rajasthan au cours d’une année électorale. L’État devrait se rendre aux urnes vers la fin de cette année.

Sur la question de savoir si le factionnalisme affectera les perspectives électorales du parti là où il est au pouvoir, le député de Thiruvananthapuram a déclaré : « Ce factionnalisme et ces luttes intestines sont la réalité de chaque parti. De petites factions se produisent entre les dirigeants, mais le plus important est que nous sommes tous contre le BJP. . Ce sont de très petites choses par rapport aux grands enjeux en jeu. »

Dans un indice clair que la trêve ténue avec son ancien adjoint pourrait ne pas durer longtemps, le CM du Rajasthan aurait été entendu dire dans un récent clip vidéo viral qu’un “grand Corona” est entré au Congrès après la pandémie.

Alors que M. Gehlot n’a pas pris de nom, la remarque a été largement rapportée comme étant dirigée contre Pilot.

La vidéo en question provenait d’une interaction du 18 janvier entre le CM du Rajasthan et des représentants d’organisations d’employés du gouvernement au Secrétariat.

Répondant à la remarque du CM, M. Pilot a déclaré vendredi que les dirigeants devraient s’opposer les uns aux autres sur des questions et des idéologies et ne pas recourir à des attaques personnelles. L’ancien ministre de l’Union a déclaré que les dirigeants ne devraient jamais utiliser de mots pour des opposants qu’ils ne peuvent pas entendre par eux-mêmes.

Sur les deux poids lourds du Rajasthan qui s’affrontaient, Tharoor a conseillé à ses collègues de faire attention à leurs propos.

Gehlot, qui a survécu à un coup d’État orchestré par Pilot en 2020, avait auparavant déclaré publiquement que l’ancien député CM était “nakara” et “nikamma” (sans valeur).

À la question de savoir si un dirigeant devrait utiliser de tels mots contre un collègue du parti, M. Tharoor a déclaré : “Nous devons peser soigneusement les mots avant de les adresser à nos collègues du parti. Je suis fier du fait qu’au cours de mes 14 années de carrière politique, Je n’ai jamais utilisé de tels mots pour qui que ce soit. Une ou deux fois, j’ai dit que je préférais ne pas lutter dans la boue. Je demande donc à mes collègues qu’il n’est pas bon de dire de telles choses à propos de nos frères et sœurs. Ils peuvent certainement trouver des façons de le dire et peut en dire beaucoup plus en privé », a-t-il déclaré.

Le Rajasthan, dirigé par le Congrès, a été confronté à une nouvelle “crise politique” l’année dernière, avec Gehlot et Pilot enfermés dans une lutte pour le poste de ministre en chef de l’État.

Une tentative du haut commandement de faire de Gehlot le favori des élections présidentielles du Congrès l’année dernière et d’installer Pilot alors que le nouveau CM du Rajasthan s’est retourné contre lui alors que plus de 80 députés fidèles au premier ont démissionné de l’Assemblée.

Cependant, M. Gehlot s’est ensuite retiré des urnes pour élire le nouveau président du Congrès et a conservé le poste de CM.

Sur le “Bharat Jodo Yatra” en cours, le député du Congrès a déclaré que la marche à pied avait modifié les perceptions autour de l’image de Rahul Gandhi.

“Il y avait un récit le présentant comme arrogant et négligent. Mais la yatra a changé la façon de penser des gens”, a déclaré M. Tharoor.

Il a ajouté que la yatra avait également insufflé aux cadres du parti une énergie et une verve nouvelles.

Lors de la prochaine sortie de Bollywood “Gandhi Godse – Ek Yudh”, un récit fictif qui oppose le Mahatma Gandhi à son agresseur dans une bataille d’idéologies, Tharoor a déclaré: “Gandhiji voulait l’unité hindou-musulmane et il a donc été assassiné. Il est maintenant temps de pense au voyage de sa vie.”

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)