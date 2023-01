Chez Rikers, accumuler les jours de maladie tout en enquêtant sur les abus de congés de maladie

“En tant qu’agence de surveillance, toute enquête sur une faute potentielle de la part de notre personnel est très préoccupante”, a déclaré Mme Strauber. Elle a ajouté que l’examen préliminaire à la suite de l’enquête du Times n’indiquait pas un abus généralisé des congés de maladie “d’un type qui compromettrait de manière significative notre travail d’enquête”.

Louis A. Molina, le commissaire du département correctionnel, a déclaré que les abus de congés de maladie, y compris par le personnel affecté à l’agence d’enquête de la ville, ne seraient pas tolérés.

Le syndicat représentant les agents de correction n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Patrick Ferraiuolo, président du syndicat des capitaines de correction, a déclaré que toute personne abusant de ses congés de maladie devrait faire l’objet d’une enquête et de mesures disciplinaires, quelle que soit son affectation.

“Ils ne devraient pas bénéficier d’un traitement préférentiel”, a déclaré M. Ferraiuolo lors d’un entretien téléphonique. “Ils devraient être accusés comme n’importe qui d’autre.”

Depuis les années 1970, les contrats syndicaux ont accordé des congés de maladie illimités aux travailleurs municipaux en uniforme, y compris les agents de correction, et dans le service correctionnel, il y a eu peu de conséquences pour ceux qui ont abusé du système, a révélé une enquête du New York Times l’année dernière. Il fallait souvent plus d’un an au service correctionnel pour engager des poursuites disciplinaires contre un agent abusant d’un congé de maladie, soit en simulant une maladie, soit en restant trop longtemps en congé de maladie.

À l’été 2021, lorsque près d’un tiers des agents pénitentiaires de New York ont ​​cessé de se présenter au travail, la violence sur Rikers Island a grimpé en flèche, créant des conditions de plus en plus dangereuses pour le personnel et les détenus. L’hôtel de ville et les principaux enquêteurs des prisons ont demandé l’aide du Département des enquêtes, qui a commencé à travailler sur des dizaines de cas possibles d’abus de temps de maladie, qui peuvent entraîner des accusations administratives ou pénales, selon la nature et l’étendue de l’inconduite.

L’absence d’officiers a contribué à un nombre croissant de morts dans les prisons, atteignant des niveaux jamais vus depuis près d’une décennie lorsque la population carcérale était presque deux fois plus importante. L’année dernière, 19 personnes sont décédées dans les prisons de la ville ou dans les hôpitaux peu de temps après avoir subi une blessure ou une maladie en prison.