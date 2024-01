Chez Rhizome 7×7, Eugenia Kuyda et Lynn Hershman Leeson rejoignent l’IA et l’art

À mi-chemin d’une démonstration d’un chatbot IA sans genre nommé Echo à le festival Rhizome 7×7 2024les machines semblaient complètement exclure les humains de l’équation. Lynn Hershman Leeson, une légende du monde de l’art pour ses utilisations imaginatives de la technologie, était sur scène avec Eugenia Kuyda, PDG de Replika, essayant de converser avec Echo, lorsque l’assistant téléphonique à commande vocale d’un membre du public a commencé à intervenir. Pendant une seconde étrange, il sembla que les machines étaient prêtes à reprendre la conversation sans nous.

Rhizome, une organisation artistique à but non lucratif basée à New York, a une longue histoire dans l’art numérique et s’engage auprès des créateurs de tendances culturels. Le le premier NFT a été créé au festival 2014; les participants ont inclus Miranda juillet et Aaron Swartz.

Ce week-end, l’organisation, en partenariat avec le New Museum, a organisé la 14e itération de 7×7, un festival qui associe sept artistes à sept technologues et leur demande de collaborer rapidement sur une nouvelle œuvre d’art.

Le festival 2024 marque le retour du festival après une interruption de plusieurs années. Et même si l’organisation s’intéresse depuis longtemps aux promesses de l’intelligence artificielle en tant que support artistique, l’émergence d’outils d’IA générative rapides et facilement accessibles signifie qu’elle est partout. Voulons-nous trouver l’IA dans une galerie alors que nous ne pouvons même pas y échapper dans la section des critiques des listes Amazon ?

“Nous pensons qu’il est en fait plus important de prendre du recul et d’adopter des approches plus larges de l’IA, plutôt que de déterminer rapidement si l’IA est bonne ou mauvaise ou si elle prendra notre place dans nos emplois. », a déclaré Xinran Yuan, co-commissaire de l’événement 7×7 de cette année.

Revenons à notre ami Echo. Leeson et Kuyda ont commencé leur projet avec un récit proposé par Leeson : Une grand-mère, déterminée à sauver l’humanité de sa propre nature discriminatoire, s’envole dans l’espace avec un ensemble d’embryons humains à la recherche d’un nouveau départ. Son seul compagnon ? Une intelligence artificielle.

“Il n’y a pas assez de grands-mères dans le cinéma”, a plaisanté Leeson à un moment donné, déclenchant l’une des seules salve d’applaudissements spontanés de la journée.

Leeson est un artiste numérique et performant dont les œuvres semblent encore plus révolutionnaires à mesure qu’elles vieillissent. Son film « Teknolust » de 2002 met en vedette Tilda Swinton dans le rôle d’une scientifique et ses trois automates auto-réplicateurs qui gèrent un service de chat en ligne et subsistent grâce à un régime de sperme (récolté de manière éthique et sûre via des aventures d’un soir). Le film a explosé à Sundance, mais le service de chat… Portail EDream de l’agent Ruby – perdure grâce au Musée d’art moderne de San Francisco.

Le duo a montré un clip de « Teknolust » alors qu’ils présentaient leur morceau 7×7. Il s’est terminé avec Swinton réprimandant ses automates : “N’oubliez pas que personne n’est censé savoir que vous êtes réel.”

Kuyda a suggéré que la grand-mère et l’IA tombent amoureuses.

Le travail quotidien de Kuyda est PDG de la société de robots compagnons d’IA Replika. (Echo a été construit comme un Replika personnalisé et unique.) Replika est l’un des chatbots basés sur l’IA les plus populaires et, a déclaré Kuyda au Post, le plus souvent utilisé pour une compagnie romantique. L’entreprise a fait l’objet d’un examen minutieux en raison de son influence sur les détails intimes et la santé mentale des utilisateurs, en particulier lorsque les mises à jour modifient la personnalité des robots. Quelques les utilisateurs se sentent abandonnés.

Ils sont tombés amoureux des robots IA. Une mise à jour logicielle leur a brisé le cœur.

Kuyda a semblé en parler sur scène. Le co-directeur exécutif de Rhizome, Michael Connor, a posé des questions sur les perturbations causées aux utilisateurs par les mises à jour de Replika. Kuyda a déclaré que les utilisateurs peuvent désormais désactiver les mises à jour qui ont amélioré le modèle – certains sont plus satisfaits de ce que la société considère comme une version moins intelligente de l’IA.

« Voulez-vous blesser un utilisateur et ne pas le laisser vivre un amour romantique, que ce soit avec un être IA ou un humain ? Ou [do] tu te retires ? Kuyda a déclaré au Post. “Je pense que dans notre cas, tant que disons que les réponses sont simples, tant que c’est sûr et que cela aide les gens à se sentir mieux, vous savez, nous nous retirerons.”

Connor et Yuan, les commissaires du festival de cette année, espèrent que l’inclusion de créatifs qui opèrent en dehors de l’espace muséal traditionnel élargira leur portée. Parmi les participants de cette année figuraient le directeur de l’interaction homme-robot chez Boston Dynamics (votre algorithme vous a sans aucun doute servi l’un des leurs robots font des backflips ou marcher sur une piste), la comédienne Ana Fabrega (« Los Espookys ») et le musicien et comédien Reggie Watts.

L’ambiance était décontractée et le cadre – l’auditorium du sous-sol du Nouveau Musée – était intime, avec environ 170 participants physiques ainsi qu’une diffusion en direct sur la page YouTube du Nouveau Musée qui a attiré en moyenne environ 80 spectateurs actifs pendant l’événement. Lors de mon enregistrement, Fabrega faisait la queue devant moi et recevait un bracelet comme nous tous.

Fabrega a été associé à Cristóbal Valenzuela, PDG de Runway, une société de vidéo générative d’IA. Elle a apporté son humour pince-sans-rire sur scène dès le début, en se présentant à travers une série de projets cinématographiques et télévisuels générés par l’IA. Elle et Valenzuela se sont affrontés au début de leur collaboration sur leurs conceptions différentes de ce que l’IA devrait ou pourrait être demandé de faire, a-t-elle déclaré au public, et ne se sont pleinement réconciliés que lorsqu’ils se sont rencontrés en personne.

“Il essayait sans cesse de faire en sorte que mes blagues soient des phrases complètes”, a déclaré Fabrega à propos de ses interactions avec l’IA. Elle a réalisé qu’elle devait le traiter comme un outil plutôt que comme un collaborateur. Nous ne demanderions pas si le logiciel de montage vidéo populaire Adobe Premiere fait de bons films, a déclaré Fabrega ; nous demanderions quel monteur et réalisateur était derrière cela.

Les présentations sont devenues plus performatives au fil de la journée. Après l’entracte, un chien robotique de Boston Dynamics est monté sur scène avec un danseur pour mettre en scène une performance conçue et animée par l’artiste Miriam Simun.

Le danseur et le robot ont marché, se sont entourés et ont agité des cordes assorties. Oubliez de marcher dans un défilé de mode, comme un un robot similaire a été réalisé pour la ligne de mode Coperni au printemps dernier. Aucun robot n’a jamais semblé plus sensible que lorsque, comme un petit chiot, il faut lui demander à plusieurs reprises de laisser tomber le jouet.

“Fais-le. Fais-le. Fais-le, Spot », a réprimandé le danseur humain Mor Mendel.

Alors, impliquer l’IA dans la pratique artistique est-il la réponse à nos questions existentielles sur son rôle dans la société ?