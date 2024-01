Chez Paris Couture, un réalisme opulent

PARIS – Un vent de restauration esthétique souffle actuellement sur le système de la mode. Le message clair de la semaine de la haute couture qui s’est clôturée jeudi soir à Paris était le retour de la couture, qui confectionnait principalement des vêtements portables, bien qu’un peu ennuyeux. Ce n’était pas une saison de rêves. Il s’agissait d’un réalisme opulent.

Une certaine simplicité a toujours été importante pour la créatrice Dior Maria Grazia Chiuri, dont la vision du lexique de la maison est à la fois pragmatique et sensible, directe et sans chichi. Son travail, qui s’appuie en grande partie sur les archives de Dior, manque du frisson de la nouveauté, malgré ses collaborations interminables avec des artistes – cette fois, l’ensemble présentait des silhouettes géantes de robes ottomanes, conçues par Isabella Ducrot – et des messages féministes sincères. Et pourtant, les vêtements sont toujours très flatteurs : une femme qui parle aux femmes, ce qui explique en partie le grand succès de Dior.

Look Dior Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Au cours des dernières saisons, son offre couture a été simple mais impeccablement rendue et la dernière sortie était la même, infléchie avec une ambiance des années 1950, avec des jupes amples, des tailles cintrées et des talons chaton sphériques, et des juxtapositions intéressantes de cotons utilitaires et de soies moirées royales. Ce n’était pas mémorable. Mais c’était honnête.

Chez Chanel, Virginie Viard est une autre créatrice qui parle aux femmes, même si d’une manière qui n’est pas toujours facile à déchiffrer. Les files d’attente devant les magasins Chanel témoignent de la clarté et de l’attrait durable de la marque. Mais les collections de Viard vont souvent dans plusieurs directions différentes à la fois. Cette saison, il y avait de tout, des volants au tweed, du court et svelte au drapé. Le lien était son accent sur la légèreté et la translucidité du tulle, mais les résultats semblaient plus fragiles que grandioses.

Look Chanel Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Prononcez le mot tulle et Giambattista Valli vous vient immédiatement à l’esprit. Ses robes familières confectionnées à partir de mètres et de mètres de tissu faisaient à nouveau partie du mélange cette saison, mais même Valli se sentait légèrement plus strict. Il a exploré le côté graphique et fin de sa propre personnalité, rendant sa vision de la féminité – épanouie et délicate, mais aussi sensuelle et féroce – d’une manière nouvelle.

Look Giambattista Valli Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Il y avait une sorte de fraîcheur vertigineuse chez Armani Privé, où Giorgio Armani allait à contre-courant du courant esthétique avec un éclair de jeu. Son défilé sans fin aurait pu bénéficier d’un montage plus serré, mais l’offre regorge d’éclat, de couleurs et d’un collage de références exotiques très Armani-esques. Ce n’était pas pour tout le monde, mais une chose est indéniable : à l’aube de ses quatre-vingt-dix ans à la tête d’une entreprise qui approche à grands pas de ses cinquante ans, M. Armani a toujours la motivation, l’endurance et le courage de parcourir de nouveaux territoires.

Look Giorgio Armani Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Sur le papier, Simone Rocha et Jean Paul Gaultier formaient d’étranges compagnons de lit, mais en réalité, les résultats de la création invitée de Rocha chez Gaultier Paris étaient une joie à voir, offrant une réelle émotion dans une saison par ailleurs plutôt sans émotion. L’association de l’infantilisme froissé et de la séduction glamour a fonctionné car en acceptant l’altérité dans son propre code, Rocha s’est ouverte à beaucoup plus de possibilités et de nuances de féminité qu’elle ne le fait habituellement.

Look Jean Paul Gaultier Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Il y avait un courant de romantisme qui parcourait la collection, mais elle était sombre, sensuelle, voire enivrante – des bonnets en forme d’épines, ça vous dit ? – et offre un sentiment d’exploration des complexités infinies de la féminité, de l’innocence à la séduction. Les résultats ont été touchants, amplifiés par un casting de femmes d’âges et de formes différents (une rareté à l’époque d’Ozempic) et une superbe partition de Frédéric Sanchez.

Look Robert Wun Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Robert Wun était tout aussi romantique et dangereux, d’une manière beaucoup plus perverse. A peu près une ou deux références à Viktor & Rolf, ce défilé d’une lenteur exténuante était un exploit de plis complexes, de corsets plus complexes et de taches transformées en broderies.

Look Valentino Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Pierpaolo Piccioli sait susciter des émotions. Maria Callas chantant l’air « Casta Diva » sur la bande originale d’un défilé organisé dans les salons parisiens dorés est probablement l’un des clichés couture les plus banals de tous les temps, mais c’était toujours exaltant. En pleine forme et réaffirmant son statut de maître coloriste, Piccioli avait pour mission de moderniser la couture en rendant les formes épurées – et parfois, dans les parkas et les pantalons cargo, inspirées du sportswear – tout en gardant le processus fidèle à l’éthos de l’atelier. Il y avait beaucoup d’Yves Saint Laurent dans ses références à l’apogée des années 1970, et quelques grandes robes pour faire bonne mesure, mais dans l’ensemble, la sortie était une itération assurée du maniérisme propre à Piccioli. C’était parfois un peu exagéré, mais lorsqu’il a opté pour du rien coloré, le créateur a vraiment brillé.

Look Schiaparelli Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Le cirque de la célébrité et du divertissement médiatique est-il en déclin ? À peine, mais il était intéressant de voir Daniel Roseberry de Schiaparelli abandonner la décoration extravagante qui a fait de lui le chouchou des tapis rouges les plus bruyants pour se concentrer sur la structure, en gardant la main aussi lourde que nécessaire et la silhouette audacieuse et en face. Il y avait beaucoup d’Alexander McQueen dans ses années Givenchy, mais c’était aussi la sortie Schiaparelli la plus assurée de Roseberry, où le surréalisme sauvage qui découle de l’ADN de la marque était en quelque sorte apprivoisé et rendu moins évident.

Look Viktor&Rolf Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Si même les éternels farceurs Viktor et Rolf deviennent bourgeois, il suffit de s’asseoir et d’en prendre note. La sortie entièrement noire du duo était la plus conservatrice de ces derniers temps, et même si les petites robes noires, les blouses, les trench-coats et les smokings sont venus chacun en quatre itérations et des niveaux progressivement élevés de ciseaux et de chaos, ils avaient toujours l’air très convenables. Chez Patou, quant à lui, le sens de la rigueur semblait très frais, à la manière des années 1940, créant une collection aussi légère et agréable qu’un jeu d’enfant.

Alaïa Look été/automne 2024 1. (Alaïa)

Ce fut finalement une saison de technique plutôt que d’image. C’était le cas chez Alaïa, où la dernière offre de prêt-à-porter de Pieter Mulier était axée sur la réduction à une technique virtuose. Désormais, Azzedine, le fondateur d’Alaïa, n’est plus qu’un souvenir. Mais ce qui reste de son héritage dans la maison qu’il a construite est un sentiment de féminité sculpturale et une volonté de créer de la beauté à travers la couture et le dévouement à l’artisanat. En travaillant des formes circulaires et un seul fil de laine mérinos, Mulier parvient à une douceur retrouvée qui ressemble finalement à une réconciliation avec les courbes du corps féminin. Tout n’a pas fonctionné – les robes mille-feuille étaient un peu maladroites et certaines robes enroulées un peu artificielles – mais dans l’ensemble, c’était un pas en avant assuré.

Look Fendi Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Spotlight/Launchmetrics.com)

Chez Fendi, la précision était dans l’esprit de Kim Jones, ce qui a conduit à une exploration froide de la fusion de la structure et de la décoration. Peu importe les flous, les drapés moulants et les pièces en maille côtelée, c’est l’architecture des robes qui prime. Les meilleures étaient les concoctions les plus simples : les premiers et derniers looks en forme de boîte mais ineffables, une allusion à une nouvelle direction évoquant la linea scatola du maître romain Roberto Capucci.

Look Maison Margiela Haute Couture Printemps/Été 2024 1. (Maison Margiela/Giovanni Giannoni)

Laissez à John Galliano chez Margiela le soin de tout faire exploser avec une célébration magnifiquement folle des pouvoirs transformateurs du vêtement : une façon de se modifier soi-même et de modifier la réalité. À vrai dire, c’était une Belle Epoque tellement dérangée qu’on avait l’impression d’être totalement John, sans l’ombre de Martin Margiela en vue. Tout était imprégné d’un air de paupérisme et de beauté du porté. C’était un moment de mode à tous égards, du spectacle succulent à la silhouette du corset pour tous les genres en passant par les beaux monstres qui passaient par là. Et les résultats furent divinement décadents, à la fois nostalgiques et progressistes.