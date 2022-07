Chez Netflix, la nouvelle histoire de croissance est une question d’argent

Les critiques se concentrent depuis longtemps sur le fait que les dépenses de Netflix pour les nouveaux films et émissions de télévision ont été supérieures à ses bénéfices déclarés en raison de règles comptables qui permettent de déclarer l’investissement dans le contenu comme des dépenses sur plusieurs années. Mais cela s’est terminé au premier trimestre de cette année et s’est maintenu au deuxième, même avec les dépenses supplémentaires.

La clé est que Netflix a dégagé un chiffre positif pour les flux de trésorerie d’exploitation au cours du trimestre, malgré des dépenses de 1,3 milliard de dollars de plus en contenu qu’au cours des trois premiers mois de cette année, alors qu’il lançait une nouvelle série de sa franchise “Stranger Things”. et a terminé son thriller d’action “The Grey Man” de 200 millions de dollars. Pour le premier semestre de l’année, Netflix a déclaré qu’il avait réalisé 1 milliard de dollars de flux de trésorerie – un nombre qui, selon les analystes, doublera et pourrait tripler d’ici 2023.

Un jour après que Netflix a annoncé que sa baisse du nombre d’abonnés au deuxième trimestre était beaucoup plus faible que ce que les investisseurs craignaient, une conclusion différente pourrait être tirée du rapport sur les résultats du plus grand service de streaming au monde : un débat de plusieurs années sur la question de savoir si Netflix dépense trop sur le contenu semble être terminée maintenant.

Netflix a déclaré lors de sa présentation des résultats trimestriels qu’il maintiendrait le niveau de dépenses de contenu à environ 17 milliards de dollars par an au cours des deux prochaines années. Deux dirigeants ont déclaré que les dépenses resteraient “dans ce code postal”. Cela représente une augmentation par rapport aux 11,8 milliards de dollars en 2020 et peu de changement par rapport aux 17,7 milliards de dollars de l’année dernière.

La société a passé la majeure partie de ses revenus à parler de son intention d’ajouter un niveau financé par la publicité à ses offres de services, permettant à Netflix de profiter des ménages qui ne veulent pas payer 10 à 20 dollars par mois pour un abonnement. Beaucoup de ces ménages utilisent des mots de passe appartenant à des amis ou à la famille, contournant les règles de Netflix.

La combinaison de la stabilisation des dépenses de contenu et de l’augmentation des revenus publicitaires est à l’origine de l’augmentation des flux de trésorerie, selon Mark Mahaney, analyste chez Cantwell et Evercore ISI.

Mahaney dit que Netflix, la société devrait atteindre 2,5 milliards de dollars de trésorerie en 2023 et pourrait atteindre 4 milliards de dollars d’ici 2024.

“Si vous générez 4 milliards de dollars de cash-flow, c’est [more than] un rendement de 4 % », a déclaré Mahaney, un haussier de longue date de Netflix qui évalue désormais les actions comme un acteur du marché. « C’est solide. En 2023, il se négocie à 45 fois les flux de trésorerie disponibles. Ce n’est pas si intéressant.”

Aucun des deux analystes ne doute que la stratégie publicitaire de Netflix fonctionnera. Des concurrents comme Hulu tirent actuellement environ 15% à 20% des revenus de la publicité, a déclaré Cantwell, et Mahaney dit que Netflix aurait dû faire ce mouvement il y a quelques années.

Chez Netflix, 20 % des ventes représenteraient jusqu’à 6 milliards de dollars par an, pour une entreprise dont la capitalisation boursière est d’environ 91 milliards de dollars aujourd’hui. Ce chiffre d’affaires générerait une marge brute supérieure au bénéfice de 40% généré actuellement par l’activité de contenu de la société, avec moins d’investissement en capital, a déclaré Cantwell.

Parce qu’il faudra du temps pour développer l’activité publicitaire, elle devrait apporter 250 à 300 millions de dollars aux flux de trésorerie l’année prochaine, a déclaré Cantwell.

Le problème est que les flux de trésorerie supplémentaires ne changent toujours pas le fait que Netflix est en train de passer de l’une des meilleures actions de croissance du siècle – son prix d’introduction en bourse de 2002, ajusté pour les fractionnements d’actions, s’élève à 1,07 $ par action, et il est descendu aussi bas que 65 cents plus tard cette année-là – pour devenir un jeu pour les investisseurs de valeur qui recherchent des revenus plus importants et paient des multiples cours / bénéfices inférieurs pour les obtenir.

Au plus fort, les taureaux de Netflix ont parlé de la société attirant jusqu’à 800 millions d’abonnés dans le monde, a déclaré Cantwell, contre 221 millions actuellement. Ce navire a probablement navigué, a-t-il dit, car de nombreux marchés internationaux se sont avérés plus difficiles à percer que certains ne le supposaient. Netflix compte déjà 73 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada, soit plus de la moitié des foyers des deux pays réunis.

Le flux de trésorerie ne sera pas assez important pour vraiment galvaniser les investisseurs de valeur avant 2024 ou plus tard, a déclaré Mahaney.

“C’est une transition”, a-t-il déclaré. “La croissance devient beaucoup plus modérée et les flux de trésorerie deviennent beaucoup plus intéressants.”

Mais la croissance est la carte de visite de Netflix depuis des années et un aimant fiable pour attirer les créateurs de contenu, les clients et les investisseurs. Avec le ralentissement de la croissance, le rythme de l’ajout de nouveaux contenus qui se stabilise et ses avantages concurrentiels par rapport à ses rivaux dans le domaine de la technologie ayant fermé, le risque est qu’il devra assouplir sa nouvelle discipline de dépenses pour garder une longueur d’avance sur des rivaux comme HBO Max de Warner Bros. Discovery et Disney Plus, a déclaré Cantwell.

“Le défi est qu’il suppose que Netflix peut créer du contenu qui a une valeur de bibliothèque à long terme, et c’est l’un des paris les plus difficiles à faire sur Netflix à ce stade”, a-t-il déclaré. “Vous pariez sur eux pour créer un meilleur contenu que ce qu’ils ont.”