Le ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, a dénoncé les agences centrales au sujet des raids de la Direction de l’application de la loi à Kolkata lundi. Le Trinamool allègue que les agences centrales agissent à la demande du BJP.

« Notre maison est confrontée à la torture tous les jours. Hier aussi toute la nuit. Personne ne me l’a dit. J’ai appris cela par l’avocat. Il n’y a eu aucune intimation. Le garçon (Abhishek Banerjee) n’est revenu qu’avant-hier. à quatre, cinq endroits. J’ai appris qu’ils étaient partis à six heures du matin », a déclaré Mamata Banerjee en référence aux raids de la Direction de l’application de la loi qui ont eu lieu lundi dans au moins trois endroits à Kolkata.

Le ministre en chef s’exprimait lors de la réunion annuelle des représentants du gouvernement, des comités de puja et des policiers avant les célébrations de Durga Puja à Kolkata.

Le ministre en chef, l’un des critiques les plus virulents du gouvernement central dirigé par le BJP, a toujours soutenu les dirigeants de l’opposition faisant l’objet d’une enquête des agences centrales. Plus tôt, elle a même déclaré que l’utilisation des agences centrales contre l’opposition n’aidera pas le BJP à obtenir des votes.

Le neveu de Mme Banerjee, le chef du parti Abhishek Banerjee, et des membres de sa famille sont sous le scanner des agences centrales dans le cadre d’une escroquerie présumée de contrebande de charbon. Lui et sa femme ont été interrogés par le Bureau central d’enquête.

« Disons que quelqu’un vient chez moi. Ou j’envoie des policiers chez vous. Que dit la loi ? Ils devraient avoir un mandat. Ils informeront les gens à la maison des raisons pour lesquelles ils sont venus. les gens seront aussi à la maison », a-t-elle déclaré.

Accusant les agences centrales d’activités illégales, elle a déclaré : « Ils cassent les serrures et entrent. Il n’y a aucune information. Dans certains endroits, ils cassent les serrures et entrent. Si quelqu’un n’est pas à la maison et que la maison est fermée… pour faire du thé, ils les jettent hors de la maison. Après être entrés, il n’y a pas de témoins ».

Le Premier ministre a également souligné l’aspect sécuritaire de ces visites. « Comment peut-il y avoir une garantie que vous ne posez pas d’explosifs… Que vous ne posez pas d’arme à feu sur la maison… Que vous ne transportez pas des millions de roupies dans une boîte », a-t-elle déclaré.

Accusant le Centre de « vendetta politique illégale », elle a ajouté : « Vous ne pouvez pas diriger le pays comme ça. Nous sommes citoyens d’un pays indépendant. Le Premier ministre se vante lorsqu’il est à l’étranger d’emmener tout le monde. États. Ils nous mordent comme des fourmis.



La Direction de l’application de la loi avait perquisitionné lundi les bureaux de Leaps and Bounds Private Limited à New Alipore, Joka et Thakurpukur dans le cadre de son enquête sur des irrégularités présumées dans les nominations dans les écoles gérées et aidées par le gouvernement.

Sujay Krishna Bhadra, qui a été arrêté par ED en mai, aurait eu des liens avec Leaps and Bounds, selon l’ED. Dans une fiche d’accusation déposée dans l’affaire, l’agence a allégué que Bhadra était le PDG de l’entreprise et touchait un salaire mensuel de Rs 75 000.