Chez Karan "Fête de minou" Avec Arjun, Kusha et autres

Après avoir impressionné Internet avec son esprit hilarant sur Threads, Karan Johar a organisé la meilleure fête de chat de tous les temps. Oui, tu l’as bien lu. Le célèbre cinéaste a accueilli «les meilleurs créateurs de contenu du secteur» et a également partagé des mises à jour. Karan Johar a partagé une photo le montrant avec la star de Bollywood Arjun Kapoor et les créateurs de bande dessinée Kusha Kapila, Tanmay Bhatt, Niharika, Sumukhi Suresh, Danish Sait et Vedant sur Instagram Stories. Parallèlement, il a écrit: «La meilleure fête de chat jamais organisée par les meilleurs créateurs de contenu du secteur !! Et aussi Fubu (Arjun Kapoor) et moi et Vedant ! Ajoutant au glamour. Dans l’image, Karan Johar et d’autres sont vêtus de leur meilleur causal.



Partageant une autre photo de l’équipe, Karan Johar a écrit: « Le muhurat d’un film que personne n’a demandé.

Pour Kusha Kapila, c’était la réunion annuelle « Koffee influencer episode » avec le groupe. « Merci de nous accueillir, Karan, et de nous apprendre à faire ‘Qu’est-ce que Jhumka’correctement. Réunion annuelle de «l’épisode d’influence» de Koffee avec la famille », a lu la légende de Kusha. Pour les non-initiés, Kusha faisait référence à l’une des chansons du prochain film de Karan Johar Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et le talk-show du réalisateur Café avec Karan.

Karan Johar avait invité les comédiens Kusha Kapila, Tanmay Bhatt, Danish Sait et Niharika pour le dernier épisode de Café avec Karan, saison 7.

Re-partageant le message de Karan Johar, Sumukhi Suresh a révélé qu’ils avaient « mis sur écoute » le cinéaste en dansant sur ses chansons. Elle a écrit: «Seulement heureux. Nous l’avons embêté en dansant sur toutes ses chansons devant lui.

Sumukhi Suresh a également partagé la même photo sur sa chronologie Instagram avec une légende hilarante. Elle a écrit: « J’ai rencontré Karan et j’ai dit: ‘Hey Karan, c’est moi.’ Ensuite, il faut faire Tum Kya Mile moulinet de danse. Quelqu’un a un sari en mousseline supplémentaire et un Rocky ? »

Danish Sait a également remercié le cinéaste de les avoir invités et lui a souhaité bonne chance pour son prochain film, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Karan Johar fera ses débuts en tant que réalisateur avec Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani après presque sept ans. Le film met en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt en tête. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani marque le deuxième projet de Ranveer et Alia après Garçon du ravin.

La distribution d’ensemble de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani comprend également Jaya Bachchan, Dharmendra et Shabana Azmi. Le film sortira en salles le 28 juillet.