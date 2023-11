Chez AfroTech, les travailleurs noirs de la technologie chantaient, argumentaient et s’inquiétaient d’être licenciés

“Nous conserverons votre CV dans nos dossiers pendant six mois”, ai-je entendu à plusieurs reprises sur le site du salon où 170 entreprises avaient des stands de recrutement.

La joie et la célébration des Noirs étaient au rendez-vous tandis que la réalité d’un marché du travail technologique plus difficile se cachait en arrière-plan.

Plusieurs participants qui ont survécu à des licenciements m’ont dit en silence qu’ils craignaient d’être les prochains sur le billot – même s’ils représentaient leurs entreprises dans des stands de recrutement qui ne faisaient pas beaucoup de recrutement.

« Signalisation de vertu »

Microsoft n’avait pas de stand de recrutement à la conférence cette année. Bien qu’il ait organisé quatre événements, dont un « Dîner de réseautage sur l’IA pour les fondateurs sous-représentés », qui était plus un banquet qu’une opportunité de pitch.

“Nous sommes là, mais c’est un signal de vertu”, m’a dit un employé de Microsoft.

“Il est juste de dire qu’il y a eu des aspects de recrutement, mais si vous établissez une ligne dure quant à savoir s’il y avait ou non un stand, nous n’en avons pas eu depuis plusieurs années”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à Insider.

Pas assez technique

Plusieurs employés techniques ont déploré que la programmation n’était pas suffisamment technique pour leur être utile. Un employé de Morgan Stanley a déclaré que certains programmes reflétaient le stéréotype selon lequel il n’existe pas de technologues noirs de haut niveau et que le contenu s’adressait à des demandeurs d’emploi moins techniques ou plus débutants.

Il était facile de repérer la foule qui s’est rendue à Austin pour AfroTech cette année, qui a attiré 35 000 participants.

Chanter « SkeeYee »

L’hôtel d’accueil regorgeait de jeunes professionnels noirs. Quand je suis arrivé, un groupe de jeunes est passé en chantant au pas serré “SkeeYee” de Sexyy Red. Cela a donné le ton d’un événement auquel certains étaient présents pour célébrer, tandis que d’autres venaient chercher du travail.

Un événement sponsorisé par l’application de rencontres Hinge et un rassemblement distinct à 40 $ par billet pour les célibataires ont eu lieu parallèlement à des opportunités de réseautage professionnel, les participants pouvant également se battre pour un partenaire romantique ou proposer un bailleur de fonds pour une startup.

La croissance de l’événement était palpable alors que les sessions, dont une avec la tête d’affiche Isa Rae, ont rapidement atteint leur capacité maximale et ont dû refuser les participants munis de billets. Des groupes musicaux plus importants tels que Rick Ross et Jadakiss se sont produits devant les participants à la conférence qui ont payé 2 450 $ pour les billets les plus chers.

Recherche de financement

Wes Eugene, directeur de l’information d’IDEO, a fait une présentation sur la scène AfroTech Product & Engineering. J’ai présenté les panélistes. Ils étaient à l’aise pour parler à un public qui leur ressemblait, mais ressentaient également l’urgence de partager des connaissances auxquelles les professionnels noirs de la technologie n’ont pas toujours accès.

Alors que de nombreux travailleurs noirs de la technologie chez Afrotech attendaient que l’autre chaussure tombe, ils recherchaient également des idées de démarrage et des financements.

Un participant à la conférence a pris le présentateur Jason Lee à part pour faire une démonstration d’une application qu’ils avaient codée à la hâte depuis leur chambre la semaine précédente. Ils ont reçu des commentaires et échangé leurs coordonnées. Lee, PDG de la startup Salt Labs, a suggéré qu’il pourrait vouloir investir.

“Cela a vraiment validé l’idée de ma startup et la nécessité de continuer à y travailler”, m’a dit le codeur. “Donc, j’ai l’impression que j’ai eu quelque chose à venir ici.”