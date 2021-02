TEEN Mom star Cheyenne Floyd a admis qu’elle était «anxieuse» avant la naissance de son petit garçon.

La star de télé-réalité est déjà maman de Ryder, sa fille de 3 ans avec son ex Cory Wharton, et devrait accueillir son premier enfant avec son petit ami Zach Davis.

«Je n’arrive toujours pas à croire que je me prépare à être maman de deux enfants et à entrer dans le monde des garçons et des mères», a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux à côté d’une photo de son ventre rond.

Elle a ajouté: « Il reste 16 semaines! Quelqu’un d’autre a de l’anxiété de une à deux?! »

Les photos de Cheyenne ont été prises lors d’une séance photo romantique avec Zach avec qui elle était déjà sortie à l’adolescence.

La paire étaient dans et hors de la vie de l’autre mais réunis en 2020.

Ils ont dépensé La Saint-Valentin ensemble, avec la star de télé-réalité de 28 ans montrant ses cadeaux coûteux de sacs YSL et Prada, un pique-nique extravagant sur la plage et des roses.

Les deux avaient une installation décadente avec des coussins, des tables, des oreillers, des bougies, des fleurs et des parapluies.

Ils avaient une propagation de fruits de mer, fruits frais et bretzels aromatisés, accompagnés de champagne Veuve Clicquot sauté pour Zach et Pellegrino et de cidre pétillant pour la star enceinte

Cheyenne a déclaré dans une vidéo en montrant toute la mise en page: «Zach est si mignon. Bon travail, Zach!

Dans le coin de leur plage se trouvaient une pancarte «Happy Valentine’s Day» et quelques bouquets de belles roses rouges.

Alors qu’il faisait sauter son brut, Cheyenne lui a dit «Joyeuse Saint-Valentin!» et il lui a offert un « Cheers! »

Le tout a été mis en place par Piece of Peace Picnic Co., qui crée «des pique-niques luxueux et pittoresques dans la région de South Bay et de Los Angeles».

Le Adolescent maman og star les a remerciés en écrivant: «Journée parfaite. Merci @ pieceofpeace.co pour la belle configuration. »

J’attends un petit garçon dans quelques mois, Cheyenne montrait sa bosse grandissante dans une paire de pantalons de survêtement blanc cassé et un t-shirt blanc enroulé, montrant son ventre nu.

Sur de douces photos de la Saint-Valentin d’elle et de son amoureux du lycée Zach sur la plage, les deux lui caressaient le ventre, partageaient quelques baisers et profitaient du pique-nique sur la plage le jour du ciel bleu.