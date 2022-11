Cheyenne Floyd panique alors que Zach Davis risque la prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV

Les mariages sont toujours stressants, mais Cheyenne Floyd’s est très stressant. Et c’est parce que son fiancé, Zack Davisa découvert qu’il risquait une peine de prison lors de l’épisode du 15 novembre de Teen Mom: Le prochain chapitre. Apparemment, il a eu un DUI quand il était plus jeune, mais il n’est jamais allé au tribunal pour s’en occuper. Maintenant, son passé l’a rattrapé et son avocat a déclaré que sa nouvelle date d’audience serait juste avant son mariage avec Cheyenne, ce qui signifie qu’il pourrait être jeté en prison et rater leur grand jour. Cheyenne était, bien sûr, en colère contre la situation et a dit à son amie qu’elle pourrait finir par détester Zach s’il allait en prison. Ils espèrent tous les deux que cela n’arrivera pas.

Suite Teen Mom: Le prochain chapitre

Leah parle aux jumeaux de tomber enceinte à un âge précoce et des droits des femmes ce soir #maman adorendez-vous à 20h le @mtv 💗

La lutte pour le droit à l’avortement est loin d’être terminée. Informez-vous sur https://t.co/3VlwEC0Ma7. pic.twitter.com/FSKwMMi5ZR – Maman ado (@TeenMom) 15 novembre 2022

Entre-temps, Briana DeJesus‘ copain Policier est venu lui rendre visite, et elle a déjà commencé à faire allusion à leur vie ensemble. Bobby, cependant, a déclaré qu’il aimait l’idée qu’ils vivent séparément et qu’elle gagne en indépendance. Il a également dit qu’il ne voudrait pas vivre ensemble avant de se marier, et elle a dit que c’était un must pour elle, alors ils se heurtent déjà à des obstacles. Et c’est après que cela l’a forcé à construire tous les meubles qu’elle a emménagés dans son nouvel appartement.

Plus tard, Horrible messer a parlé à ses filles des moyens d’être proactifs depuis que Roe vs Wade a été renversé., et Maci Réservation a cherché des moyens d’éduquer ses enfants sur l’antiracisme après ce que les acteurs ont vécu ensemble en Floride.

sur le NOUVEAU de demain soir #maman ado, Chey est frustré par la façon dont le passé de Zach interfère avec leur avenir. 😞 rendez-vous demain à 20h sur @MTV ✨ pic.twitter.com/SThdhVV6Sp – Maman ado (@TeenMom) 14 novembre 2022

Pour terminer, Ashley Jones et Bar Forgeron passé du temps avec sa mère, Shen, dans l’Ohio, et elle en était très reconnaissante. La sœur de Bar avait une danse père-fille à son école, et comme elle n’a pas de père, Bar est intervenue comme son rendez-vous, tandis qu’Ashley l’a aidée à choisir une robe et à se coiffer.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Teen Mom: Le prochain chapitre diffusé le mardi à 20h sur MTV.