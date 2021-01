L’amour est dans l’air cette saison sur Adolescent maman og.

Comme Cheyenne Floyd se prépare à accueillir son deuxième enfant dans le monde, la star de télé-réalité MTV a un homme spécial à ses côtés. Oui, on parle de petit ami Zach Davis.

« Il s’est glissé dans ces DM », a partagé Cheyenne exclusivement avec E! Nouvelles. « C’est comme ça que tout cela a commencé. Nous nous sommes reconnectés et c’était une reconnexion lente, beaucoup de discussions sur la nourriture. C’était à nouveau le chemin de mon cœur. Nous semblions toujours cliquer chaque fois que nous nous remettions ensemble et cette fois, nous avons fait un promettez-nous de le faire fonctionner. «

En octobre 2018, Zach est brièvement apparu dans l’émission de télé-réalité MTV. Cette saison, cependant, les fans pourront regarder davantage l’homme qui fait à la fois Cheyenne et sa fille, Ryder, tellement heureux.

« Il vient de sauter et elle a dit: » Jouons! « », Se souvient Cheyenne. « Elle l’aimait depuis le début. La boucle est définitivement bouclée juste parce que Zach et moi sommes sortis ensemble quand j’étais enceinte de Ryder. Ryder va avoir quatre ans cette année et maintenant nous attendons un bébé. C’est définitivement un sentiment accablant parfois. «