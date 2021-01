Cheyann Shaw mort: l’influenceur du fitness perd la bataille contre le cancer de l’ovaire à 27 ans

Cheyann Shaw est décédée à l’âge de 27 ans après avoir perdu son combat contre le cancer de l’ovaire de stade quatre.

La nouvelle tragique a été partagée sur le compte Instagram de l’influenceuse fitness lundi, alors que sa famille a déclaré qu’elle était « appelée au paradis ».

Une longue déclaration a été publiée dans la légende du message par sa famille, qui accompagnait une photo de Cheyann rayonnant d’un sourire alors qu’il était assis dans un champ.

La légende a commencé: « Le cœur lourd, nous sommes tristes d’annoncer que notre belle fille Cheyann a été appelée à la maison au paradis. »

Sa mère a ajouté: « Mon cœur se brise aujourd’hui, notre petite fille a perdu sa longue bataille contre le cancer de l’ovaire. Elle s’est battue jusqu’au bout. C’est une vraie guerrière et une survivante. »







(Image: cheymarie_fit / Instagram)



La mère de Cheyann a ajouté: « C’est une vraie guerrière et survivante. Elle nous manquera vraiment et restera à jamais dans mon cœur. »

La déclaration de la famille a conclu en remerciant les fans de Cheyann pour leurs soutiens, en écrivant: « Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements au fil des ans. S’il y a une chose que Cheyann nous a appris, c’est que quelles que soient les batailles auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons toujours trouver une raison pour sourire à travers eux.

