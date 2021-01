NEW YORK (AP) – Danielle Schwartz n’a pas demandé une peinture à l’huile de son chat. Mais elle adore le portrait de Stinky accroché dans sa maison du nord de l’État de New York, un cadeau surprise d’un endroit improbable: une animalerie en ligne.

C’est l’une des plus de 1000 peintures gratuites que Chewy envoie à certains clients chaque semaine – même pendant la pandémie – puisant dans l’obsession des gens pour leurs enfants à fourrure et, espère-t-elle, gagner des clients à vie.

Dans le monde acharné des achats en ligne, cette touche personnelle et un peu kitsch est la façon dont Chewy cherche à se démarquer de la concurrence, qui n’a fait que se raidir à mesure que de plus en plus de gens achètent en ligne et ajoutent des animaux de compagnie pandémiques à leurs familles. La possession d’animaux de compagnie devrait augmenter de 4% en 2020, la première augmentation depuis plusieurs années, selon la Fondation Petco.

La stratégie de Chewy semble fonctionner sur Schwartz, dont le chat aux yeux bleus aime se frotter contre le tableau de son arbre à chat.

«Je veux juste tout leur acheter», dit-elle. «C’est une grande entreprise. J’ai été choqué qu’ils aient fait quelque chose d’aussi personnel.

Les portraits sont devenus un succès sur les réseaux sociaux, où les gens partagent des images d’eux ou demandent que leurs animaux de compagnie soient transformés en œuvres d’art.

Eric Sheridan, un spécialiste des ventes de Lee, en Floride, a demandé un portrait via le compte Twitter de Gozer, son terrier de Boston avec plus de 3000 abonnés. Un représentant de Chewy a répondu: « Mes pattes sont croisées pour que nous puissions vous en envoyer un. » Il est arrivé un mois et demi plus tard. «Noël est arrivé tôt», Sheridan tweeté du compte de Gozer.

Tout le monde n’est pas ravi d’obtenir un portrait mystérieux – la société reconnaît que certains clients confus les renvoient. Mais beaucoup de ceux qui obtiennent un portrait d’animal le documentent pour les médias sociaux, offrant à Chewy de la publicité gratuite – une tendance que l’entreprise a remarquée lorsqu’elle a commencé à les expédier.

«Les clients allaient à la banane», déclare le co-fondateur Ryan Cohen, qui a contribué à l’idée en 2013 avant de quitter l’entreprise.

L’histoire continue

Chewy a été fondée en 2011, mariant la livraison rapide d’Amazon à la convivialité d’une animalerie locale. Il visait également à saisir une part de la fortune que les Américains dépensent pour leurs animaux de compagnie, qui devrait totaliser 99 milliards de dollars en 2020, selon l’American Pet Products Association. La chaîne d’animaleries PetSmart a acheté Chewy en 2017 pour plus de 3 milliards de dollars pour développer son activité en ligne, mais a ensuite transformé Chewy deux ans plus tard en une société cotée en bourse d’une valeur d’environ 40 milliards de dollars, même si elle n’a jamais réalisé de profit.

Amazon et Chewy dominent l’industrie des fournitures pour animaux de compagnie en ligne, avec une part de marché d’Amazon de plus de 50% et de Chewy de 34%, selon le cabinet de conseil au détail 1010data. Mais la pandémie a été particulièrement bonne pour Chewy car les gens évitent les magasins physiques. Le cours de son action a plus que triplé en 2020. Les ventes ont grimpé de 45% au cours du trimestre d’août à octobre. Et il a ajouté 5 millions de nouveaux clients l’année dernière, portant sa clientèle totale à près de 18 millions.

Phillip M. Cooper, un consultant de l’industrie des animaux de compagnie, attribue le service à la clientèle. «Cela a établi la norme», dit-il.

Les 2 500 agents de l’entreprise sont formés pour répondre aux questions des parents d’animaux de compagnie, par exemple quels aliments conviennent le mieux aux chiens plus âgés ou où trouver un abri. Chewy envoie aux nouveaux clients des notes manuscrites et tous les acheteurs reçoivent des cartes de vœux par courrier postal. Il envoie même des fleurs aux personnes dont les animaux sont morts.

«Cela a aidé à soulager la douleur», dit Jordan Redman de Norman, Oklahoma, qui a reçu un bouquet de fleurs après la mort de Bud, son golden retriever.

Mais ce sont les tableaux qui haletent les clients. Il n’y a aucun moyen d’en acheter un chez Chewy, et la société ne dit pas exactement comment quelqu’un sera sélectionné. Mais il les envoie généralement à ceux qui ont des photos d’animaux sur leur compte Chewy ou qui en ont partagé une avec un agent du service client.

Pour obtenir des indices, regardez l’expérience de Danielle Moore, qui a déclaré que Chewy lui avait demandé d’envoyer une photo de son chien de bétail australien Kana lors d’un appel concernant le retour d’une commande. La ressemblance de Kana est apparue trois mois plus tard. Moore l’a tellement aimé qu’elle a essayé d’en acheter un autre via Chewy, mais l’agent du service client n’a pas bougé. Au lieu de cela, le chimiste de Dallas en a commandé un pour 36 $ sur Etsy, et les peintures sont accrochées au mur ensemble.

Chewy ne divulgue pas le coût de réalisation et d’envoi des portraits. Il a travaillé avec des centaines d’artistes à travers le pays qui reçoivent par courrier électronique des photos de leurs sujets par la société.

Josh Lawson, qui peint 20 à 50 portraits par semaine, a fait des serpents, des chèvres et même ce qu’il pense être des bisons. La réalisation d’un portrait peut prendre deux heures ou plus. Les chatons moelleux, par exemple, ont besoin d’une attention particulière et d’une brosse à pointe longue pour obtenir la bonne quantité de peluches. «Je veux leur donner un aspect réel», dit-il.

Il y a une pression pour le faire. Chewy dit qu’il rejette les œuvres d’art qui ne ressemblent pas suffisamment à l’animal ou les renvoie pour être retravaillées. Le but est que les gens parlent Chewy aux autres et obtiennent une place de choix sur les murs des acheteurs, servant de panneau d’affichage pour l’entreprise.

Annesley Clark, étudiante en droit à Saint-Louis, a été surprise de voir à quel point la peinture gratuite ressemblait à son mélange de pit-bull, Willow. « J’étais hors de moi », dit-elle. « C’est exactement elle. »

Elle avait hâte de le montrer. Le lendemain, elle l’a emmené à un pique-nique socialement éloigné avec quatre autres personnes et a brandi l’œuvre d’art. «J’ai dit:« Regarde ça. C’est parfait. »» Ses amis étaient d’accord.

_____

Suivez Joseph Pisani sur Twitter: @ josephpisani