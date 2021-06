Chewy, Biogen, Snowflake et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux de midi.

Snowflake – Les actions de la société de cloud computing ont chuté de 3,3%. La société a présenté ses objectifs financiers lors de sa réunion de la journée des investisseurs jeudi, visant à atteindre 10 milliards de dollars de revenus annuels de produits d’ici 2029, contre 554 millions de dollars au cours de son exercice financier qui s’est terminé en janvier.

Vertex Pharmaceuticals – Les actions de la société pharmaceutique ont chuté d’environ 11% après avoir annoncé jeudi qu’elle cesserait de développer un médicament expérimental après qu’il s’est avéré peu probable qu’il s’avère efficace contre une maladie génétique rare appelée AAT Deficiency. Vertex a déclaré que son médicament augmentait les niveaux d’une protéine déficiente, mais pas suffisamment pour garantir une amélioration matérielle de la santé.

Chewy – Les actions de la société de commerce électronique pour animaux de compagnie ont chuté de près de 6% malgré un gain ajusté de 9 cents par action pour son dernier trimestre, par rapport aux prévisions du consensus pour une perte de 3 cents par action. Chewy, qui a annoncé ses résultats jeudi soir, a également vu ses revenus dépasser les estimations et a donné des perspectives de revenus optimistes. Cependant, l’entreprise a mis en garde contre les pénuries de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Dave & Buster’s — Les actions de Dave & Buster ont chuté de 2,7% après s’être négociées à la hausse lors de l’action avant commercialisation. Jeudi, la société a annoncé un bénéfice de 40 cents par action au premier trimestre, surprenant les analystes qui s’attendaient à une perte de 16 cents par action. Dave & Buster’s a également publié un chiffre d’affaires au premier trimestre supérieur aux attentes des analystes de Wall Street.

Biogen – Les actions de l’action biotechnologique ont chuté de 4,4% malgré la mise à niveau de l’action pour surpasser les performances du marché de Bernstein. Trois membres d’un groupe consultatif clé de la Food and Drug Administration ont démissionné après que l’agence a approuvé le nouveau médicament de Biogen contre la maladie d’Alzheimer. Le stock de Biogen est toujours en forte hausse depuis que le médicament a été approuvé lundi.

Zoom Video — Les actions de la société de messagerie vidéo ont progressé de 6% après que RBC a assumé la couverture de Zoom avec une note de surperformance, tout en nommant l’action parmi les meilleurs. « L’avenir du travail sera probablement hybride et nous pensons que Zoom sera un élément essentiel pour permettre cet avenir », a écrit la société dans une note aux clients. RBC a un objectif de 450 $ sur l’action, ce qui implique une reprise d’environ 30 % par rapport à la clôture de jeudi.

Favoris de Reddit – Les actions populaires parmi les investisseurs de détail affluant vers le forum WallStreetBets de Reddit étaient volatiles à la mi-journée après des rassemblements massifs ces dernières semaines. Les actions d’AMC Entertainment se sont négociées en hausse de plus de 15,4%, tandis que les actions de Clover Health Investments ont bondi de 4,8%, les actions de GameStop ont augmenté de 5,9% et Bed Bath & Beyond de 1,2%. Pendant ce temps, les actions de ContextLogic ont chuté de 1,7% et les actions de Clean Energy Fuels ont glissé de 6,5%.

– Pippa Stevens, Yun Li, Maggie Fitzgerald, Jesse Pound et Tom Franck de CNBC ont contribué au reportage.