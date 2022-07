Chevy Corvette Z06 2023 à partir de 106 395 $

Que ce passe-t-il Chevrolet a annoncé les prix détaillés de la Corvette Z06 2023 et de son ensemble performance Z07. Pourquoi est-ce important La ‘Vette, axée sur la piste, voit un grand saut de prix pour cette génération, commençant maintenant au-dessus de six chiffres. Et après La Chevrolet Corvette Z06 2023 entre en production en septembre avant de prendre la route plus tard cette année.

Nous devenons impatients d’attendre le Chevrolet Corvette Z06 2023. Merde, même Chevy pouvait à peine attendre, sauter le pistolet et casser la couverture avec le coupé super sport un mois complet plus tôt que ses débuts prévus. Mais alors que nous arrivons à la fin du démarrage de la production prévu pour l’été 2022, le constructeur automobile a enfin dévoilé le dernier détail que nous ne connaissions pas encore sur la bête de 670 chevaux : le prix.

La Chevrolet Corvette Z06 2023 débutera à 106 395 $ pour le coupé 1LZ de base et à 113 895 $ pour le cabriolet 1LZ lorsqu’elle prendra la route plus tard cette année. Ce prix comprend les frais de destination requis de 1 395 $. Donnez votre argent durement gagné et vous serez récompensé par une version large du Châssis de C8 ‘Vette avec un V8 à manivelle plat de 5,5 litres construit à la main niché au milieu du navire. La puissance estimée de 670 chevaux est complétée par un couple de 460 livres-pied, assez bon pour passer de 0 à 60 mph en seulement 2,7 secondes.

Le passage à la spécification 2LZ fait grimper le prix demandé à 115 595 $ pour le coupé et à 122 595 $ pour le cabriolet, tandis que le coupé et le cabriolet 3LZ coûteront respectivement 120 245 $ et 127 245 $, ajoutant un confort et une technologie supplémentaires en cours de route.

L’option la plus intéressante de la liste est le groupe de performances Z07. Cocher cette case de 8 995 $ améliore la norme du Z06 Commande de conduite magnétique suspension à une spécification FE7 unique avec ses propres réglages et réglages. L’ensemble échange également des freins en carbone-céramique de Brembo et des pneus collants Michelin Pilot Cup 2R ZP.

Bien sûr, pour déverrouiller l’option Z07, les acheteurs devront également spécifier le pack Carbon Aero, qui ajoute un séparateur avant, un spoiler et d’autres composants aérodynamiques tous construits, vous l’aurez deviné, en fibre de carbone. Le kit coûte 8 495 $ avec des embouts peints au flash ou 10 495 $ pour les composants en fibre de carbone visibles. Des roues légères en fibre de carbone qui rasent environ 41 livres de masse non suspendue sont également disponibles en option – elles vous coûteront 9 995 $ peintes ou 11 995 $ pour la finition transparente.

La Corvette Z06 2023 entre en production en septembre 2022. Le nouveau prix est un saut assez important par rapport au génération précédente C7 Z06, qui a commencé juste au-dessus de 80 000 $. Toutefois, Chevrolet vise le Porsche 911 GT3, Lamborghini Huracán Evo, McLaren 720S et Ferrari F8 hommage comme les principaux concurrents de la Z06. Parmi cette cohorte – même si vous devenez fou avec 20 000 $ d’accessoires en fibre de carbone – la ‘Vette ressemble toujours à une bonne affaire de supercar.