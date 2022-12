Chevy Chase, Christie Brinkley et Beverly D’Angelo profitent de la réunion “National Lampoon’s Vacation”

Les aventures de la famille Griswold sont devenues un classique culte à partir des années 80 avec le premier film “National Lampoon’s Vacation”.

Chevy Chase, Christie Brinkley et Beverly D’Angelo se sont réunies près de 40 ans après la sortie du premier film alors qu’elles profitaient d’un temps d’arrêt avant de se rendre à un comic con en Pennysylvanie.

“Ces trois amigos vont avoir besoin de vacances de Noël après @steelcitycomiccon”, a écrit Brinkley en légende d’une photo avec ses amis sur Instagram. “Je vous aime juste tous les deux.”

Le trio était vêtu de sa tenue de fête la plus festive et portait des chandails de Noël assortis avec des rennes brodés et des flocons de neige.

“Les Trois Amigos”, a répété Chase pour son propre compte. Juliette Lewis, qui a joué leur fille dans les “Vacances de Noël de National Lampoon” en 1989, a répondu avec une foule d’emojis.

David Spade s’est joint aux bons moments et a écrit: “Tellement génial.”

D’Angelo était tout aussi excitée à l’idée de revoir ses amis et a écrit : “HIGH SCHOOL REUNION”.

“Trois jamais une foule avec cet équipage”, a commenté Chase.

Le trio était en ville pour une table ronde à Steel City Con.