Chevrolet Corvette Zora : tout ce que nous savons

Même avant le lancement de la Corvette de huitième génération, des rumeurs circulaient concernant un nouveau modèle dingue nommé d’après Zora Arkus-Duntov, le père de la Corvette. Le célèbre ingénieur Chevrolet a imaginé une puissante voiture de sport à moteur central des décennies avant l’arrivée de la C8. Les concept-cars des années 1980 et 1990 préfiguraient l’avenir, mais malheureusement, Zora ne vivrait pas assez longtemps pour voir une Vette de production avec le moteur derrière le conducteur. Il est décédé en 1996.

Les rumeurs sur la Corvette Zora n’ont pris de l’ampleur qu’après le lancement de la Stingray 2020. Nous avons entendu des choses folles sur des prototypes avec des cadres tordus, des fenêtres fissurées et des systèmes électriques incapables de supporter la charge. Tout indiquait quelque chose d’une puissance folle, mais ces histoires auraient pu concerner le ZR1. Il s’agit de la Corvette la plus puissante des deux dernières générations, et cette dernière version développe 1 064 chevaux. C’est la Chevrolet la plus puissante jamais conçue, mais elle ne conservera pas ce titre longtemps.

Chevrolet ne l’a pas encore officiellement confirmé, mais il existe des preuves indéniables qu’un autre modèle supérieur au ZR1 arrive. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la Corvette Zora.

À quoi ressemblera la Corvette Zora ?







Chevrolet Corvette Zora Rendu

En un coup d’œil, vous ne remarquerez probablement aucune différence entre le Z06 et le ZR1. Les prototypes camouflés que nous avons vus ont des carénages avant et arrière similaires, de grandes ailes et le même échappement central à quatre tuyaux. Cela ne veut pas dire que le modèle de production n’aura pas certains éléments de conception spécifiques à Zora, mais de telles différences seront probablement reléguées à de petits éléments de finition. Et le badge Zora, bien sûr.

Notre rendu tente de prédire les différences nuancées entre la Z06 et la ZR1, mais au final, cela ressemble toujours à une Corvette avec une grande aile. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.







Photo par : Moteur1





Photo par : Moteur1

Sera-ce un hybride ?

En un mot, oui. Les rumeurs indiquent depuis longtemps que Zora aurait le moteur du ZR1 associé au système hybride de l’E-Ray. S’adressant à l’ancien ingénieur en chef de Corvette, Tadge Juechter, lors des débuts de la ZR1, il l’a presque confirmé en affirmant que la société « travaillait toujours sur des éléments à l’avenir » pour la C8. Étant donné que le ZR1 dispose déjà de 1 064 chevaux grâce à son V8 biturbo de 5,5 litres, il ne reste plus grand-chose à faire à part y coller le moteur électrique monté à l’avant de l’E-Ray.

Au-delà de cela, nous avons eu l’occasion d’observer de près la construction du ZR1 et avons remarqué certaines caractéristiques particulières. Les tuyaux sont façonnés de manière à accueillir un moteur électrique, même s’il n’y en a pas. Le tunnel central du ZR1 peut également accueillir la batterie de l’E-Ray. L’E-Ray utilise un moteur à essence différent, les concepteurs du ZR1 auraient donc pu le modifier pour un meilleur emballage. Ce n’est pas le cas, ce qui suggère fortement que l’assistance électrique était prévue depuis le début.





27

Et puis nous arrivons aux prototypes. Les voitures équipées de groupes motopropulseurs hybrides ou électriques parcourant le Nürburgring doivent porter des autocollants jaunes, et nous les voyons sur les récentes observations de Corvette C8. En regardant de près l’avant, nous repérons les mêmes radiateurs distinctifs utilisés par l’E-Ray. C’est l’arme proverbiale du groupe motopropulseur hybride à traction intégrale de Zora.

Quelle puissance aura la Corvette Zora ?







Photo par : Chevrolet

En se basant strictement sur les statistiques actuelles du ZR1 et de l’E-Ray, nous obtenons 1 224 chevaux combinés. Cela représente 1 064 chevaux pour le moteur et 160 chevaux pour le moteur électrique, mais rien n’empêche les ingénieurs de Chevrolet d’en ajouter davantage au pot. Des rumeurs de longue date suggéraient que le ZR1 aurait environ 850 chevaux, le Zora dépassant les 1 000 chevaux. Il existe donc un précédent pour Chevrolet qui arrive avec des chiffres plus élevés que prévu. Le V8 a-t-il plus à offrir ? Le moteur électrique peut-il tirer plus de puissance de la batterie ? Dans tous les cas, attendez-vous à un minimum de 1 224 ch.

À quelle vitesse cela ira-t-il ?

Avec le poids supplémentaire d’un groupe motopropulseur hybride à traction intégrale et les limites potentielles du moteur électrique, Zora pourrait ne pas dépasser le ZR1. Considérant que le président de GM, Mark Reuss, a récemment atteint 233 milles à l’heure dans une ZR1, seules quelques voitures de série dans le monde peuvent le battre. Cela dit, nous nous attendons à ce que la Zora à traction intégrale soit celle qui accélère le plus rapidement de toutes les Corvettes, battant la ZR1. Un temps de 0 à 60 mph dans la plage basse de deux secondes est probable.

Combien cela coûtera-t-il?







Photo par : Chevrolet

La Chevrolet Corvette Zora sera extrêmement chère, ou une bonne affaire selon votre point de vue. Il sera plus cher que le ZR1, dont le prix de départ devrait se situer entre 150 000 et 180 000 dollars. Cela pourrait coûter beaucoup plus cher si Chevrolet décidait de faire de la Zora une version à production limitée comme la Ford Mustang GTD. Mais elle offrira des performances d’hypercar légitimes, généralement réservées aux machines de plusieurs millions de dollars comme la Mercedes-AMG One. Nous serions choqués si Zora décrochait 500 000 $, ce qui en ferait l’hypercar du siècle.

Quand fait-il ses débuts ?

Jusqu’à présent, Chevrolet a largement suivi un schéma de début d’environ deux ans entre les versions. Si cela est vrai, attendez-vous à voir le Zora dévoilé fin 2025 ou début 2026.