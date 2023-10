Chèvres sur le chemin du pâturage à New Ulm | Actualités, Sports, Emplois

New Ulm — Une première considération approuvée mardi par le conseil municipal de New Ulm concerne le pâturage d’un chemin pour les chèvres qui sera utilisé à des fins de pâturage par les citoyens de New Ulm.

L’idée est née en juin lors d’une séance de travail du conseil municipal. Six propriétaires fonciers situés à flanc de colline derrière Oak Hills et Garden Terrace voulaient se débarrasser des espèces envahissantes et des mauvaises herbes nuisibles, telles que le nerprun et l’ail moutarde, qui ont pris racine sur leurs propriétés. Ils voulaient les éliminer aussi proprement et efficacement que possible.

L’idée a également été inspirée par le parc national Flandrau. Le parc a commencé à utiliser des chèvres pour lutter contre les mauvaises herbes et la croissance il y a plusieurs années. Les responsables du parc ont indiqué au planificateur municipal John Knisley que les mesures avaient largement réussi à atteindre leurs objectifs.

Les chèvres ne sont actuellement pas autorisées à rester dans les limites de la ville en vertu des ordonnances municipales en vigueur. La décision du conseil municipal de l’époque était d’ordonner au personnel municipal de rédiger un projet de politique et de le soumettre à son approbation.

Après avoir été approuvés par la Commission des parcs et des loisirs le lundi 11 septembre, les projets de modifications ont été soumis au conseil municipal pour être soumis à leur premier examen. Knisley a déclaré avoir compilé des résolutions provenant de plusieurs sources pour rédiger leur ordonnance sur les chèvres.

« Le personnel municipal a examiné de nombreux autres codes municipaux du Minnesota et leurs ordonnances sur le pâturage », il a dit. « C’est ainsi que nous avons rédigé notre ordonnance ; sur la base de ceux qui, selon nous, fonctionneraient bien dans la ville de New Ulm. Nous avons également consulté le ministère des Ressources naturelles sur la façon dont ils gèrent les chèvres sur leurs propriétés et traitons les problèmes ou les préoccupations. Le DNR a travaillé sur ces problèmes avec nous et soutient la ville de New Ulm dans le développement d’environnements pour gérer ces espèces nuisibles et envahissantes grâce à l’utilisation de chèvres.

Knisley a déclaré que l’ordonnance modifiée contenait plusieurs informations clés. Ceux qui cherchent à utiliser des chèvres pour le pâturage prescrit auraient besoin d’un permis. La propriété doit mesurer au moins un demi-acre de long pour être prise en compte. Ceux qui disposent de moins que cela peuvent s’associer à leurs voisins pour présenter une demande commune. Les animaux ne peuvent pas constituer une nuisance importante, comme par exemple des bêlements ou une accumulation de fumier.

La nouvelle ordonnance facilite également la possession de poulets. Une personne souhaitant élever des poulets n’aurait plus besoin des signatures d’approbation des propriétaires voisins.

Schultz a proposé d’approuver la première considération du changement d’ordonnance, Christian fournissant la seconde. Après ce premier examen réussi, le changement potentiel de l’ordonnance passe au deuxième examen et à l’adoption potentielle lors de la prochaine réunion du conseil municipal du 17 octobre.







