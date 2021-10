Cheveux Tom Brady: Une chronologie des coiffures des Buccaneers QB, de la coupe au bol à Belieber

Peut-être que Tom Brady aime tellement « 12 » parce qu’il correspond à la quantité de coiffures qu’il a eues.

Ah, oui, le football GOAT est aussi légendaire pour ses fables folliculaires que pour sa carrière sur le terrain. La salade de Brady a souvent fait l’objet de nombreuses discussions et fanfares, pour une bonne raison : le gars a épousé un mannequin, après tout, et être bon au football n’est pas une raison suffisante pour que cela se produise.

Qu’il s’agisse de ses performances sur le terrain ou de son apparence hors du terrain, Brady a vieilli comme un bon vin.

Alors que Brady était un choix de sixième ronde, il a (presque) toujours eu les cheveux de première ronde. Voici une ventilation des looks de Brady au fil des ans.

2001

Le début.

Au NFL Combine en 2000, Brady ne ressemble pas vraiment à un gars qui comprend le potentiel de gravité de sa propre apparence pour l’instant. Les franchises QB ont des looks de franchise QB, après tout, et Brady à la tête de vadrouille semble n’avoir pas encore découvert le gel pour les cheveux.

Après s’être assis sur le banc pendant un an, Brady, les cheveux abîmés et tout, aiderait à guider les Patriots vers une victoire improbable du Super Bowl. C’était le premier d’une longue série à venir – et bien d’autres looks.

2003

Si vous plissez les yeux, vous pouvez en quelque sorte voir Matt Damon dans « Rounders » ici.

Après sa deuxième victoire au Super Bowl, Brady semble passer un peu plus de temps dans l’allée des soins personnels Target, avec un peu plus de forme pour les cheveux ici.

Brady et les Patriots remportent deux Super Bowls consécutifs en 2003 et 2004, ce qui en fait trois au début de sa jeune et jeune carrière.

2005

Vous cherchez un peu de lumière à l’avant, Tom.

La prochaine évolution de Brady se présente sous la forme d’un buzzcut avant le début de la saison 2005 de la NFL. Brady, qui vient de remporter une autre saison gagnante du Super Bowl, est une affaire alors que les Patriots cherchent à en faire un triple et quatre sur cinq au Super Bowl sous Brady.

Cela n’arrive pas. La Nouvelle-Angleterre irait 10-6, gagnerait l’AFC Est mais perdrait dans la ronde divisionnaire contre les Broncos. Espérons que Brady n’est pas le vrai Samson ou quelque chose du genre. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour les Pats.

2007

Ici, nous voyons Brady dans un Taco Bell local après s’être réveillé à 14 heures, regardant le menu et décidant entre le Burrito à 5 couches et un Chalupa Supreme.

Quelque chose méchant pissa ce chemin vient.

En 2007, Brady et les Patriots visaient une saison sans défaite, mais nous savons comment cela s’est terminé. Brady, cependant, a semblé commencer à embrasser un peu la barbe des séries éliminatoires – peut-être qu’il était superstitieux, ou peut-être qu’il était juste un peu « stitieux ». Ses cheveux atteignaient des longueurs jamais vues auparavant, mais tout comme les Patriots, ils ne tiendraient pas la distance.

Les Patriots termineraient la saison 2007 avec un Super Bowl L aux mains du doofy Eli Manning et des Giants, qui ont organisé l’une des plus grandes séries éliminatoires de tous les temps, dans tous les sports. La salade de Brady ne faisait vraiment que commencer.

2010 (Getty Images)

Ici, nous voyons Tom Brady signer des autographes pour les fans en dehors de Gillette Stadi – Attendez, on me dit que ce n’est pas le bon Tom.

Ah, il est là.

Tom Brady adopte pleinement le look « Tom Cruise ‘Mission: Impossible 2′ » en 2010, laissant pousser la salade.

Si vous ne l’avez pas remarqué, les casques de Brady à l’arrière sont un peu plus courts, probablement conçus à cet effet. C’est (sans doute) le look le plus emblématique de Brady.

C’est aussi arrivé en 2010. Tom Brady, Belieber ? Potentiellement. Après tout, « Baby » de Justin Bieber est sorti en 2010. Vous n’avez jamais vu les deux gars dans la même pièce à la fois, je parie.

Comment Gisèle a-t-elle permis que cela se produise ?!

Mettons-nous tous d’accord pour oublier ce qui s’est passé, d’accord ? Merci.

2011

« Tu es si beau, Tom. Que Dieu vous bénisse. – Tim Tebow, probablement.

En route vers une autre apparition au Super Bowl, Tom Brady abandonne le look cheveux longs (malheureusement), revenant à quelque chose d’un peu plus décontracté et proche de la casquette.

Le changement fonctionne: les Patriots dominants se défoulent à travers l’AFC et rencontrent à nouveau le doofy Eli Manning et les Giants dans le Super Bowl, et une fois de plus, ils subissent une défaite.

2012

Brady commence à ressembler à un mec marié à un mannequin.

Peu de temps après que Brady ait perdu son deuxième Super Bowl contre ce fichu Eli Manning et les Giants, il a fait ce que n’importe quelle franchise QB ferait : se faire couper les cheveux et devenir un ambassadeur de la marque pour Uggs for Men.

Brady, en train de devenir un pionnier, semble avoir environ sept ou huit ans d’avance sur la tendance capillaire ici, étant arraché directement des pages d’un catalogue J. Crew. On peut dire que Brady est au sommet de sa carrière – et il est aussi très beau.

2014

Le nom est Brady. Tom Brady.

Les bagues Agent Double-Oh-Seven Super Bowl poursuivent son aventure capillaire en 2014 avec quelque chose de beaucoup plus court, mais toujours stylé.

Brady et les Patriots bénéficieraient d’un nouveau look de Tom, car la Nouvelle-Angleterre remporterait son premier Super Bowl en une décennie. Cela ne viendrait pas sans controverse, cependant: en 2015, un rapport indiquant que la pression du ballon lors du match de championnat de l’AFC déclencherait Deflategate, conduisant finalement à une suspension de quatre matchs pour Tom en 2016.

2018

Même Tawmmy a l’air un peu déçu par son look ici.

Le Brady Revenge Tour s’est terminé avec une victoire au Super Bowl en 2016, malgré une défaite en 2017. Les cheveux sont restés en grande partie les mêmes, à l’exception d’un aspect intéressant comme celui qui est le mieux réservé aux élèves de première année le jour de la photo à l’école.

Ce n’est certainement pas le meilleur look de Brady, bien qu’il le rectifierait dans les années futures – avancées – années.

2021

Tom Brady, le 47e président des États-Unis d’Amérique, marche sur la pelouse de la Maison Blanche après avoir remporté le Super Bowl.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Une rupture Brady-Belichick, un déménagement inattendu à Tampa Bay, une victoire au Super Bowl et beaucoup de tequila, Brady vit sa meilleure vie en tant que Florida Man avec Gronk à ses côtés.

Maintenant, avec le retour de Brady dimanche soir, Belichick aura un aperçu de ce qui lui manque exactement : TB12, mais peut-être plus, sa salade immaculée.