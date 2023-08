Cheveux longs naturels de Cardi B: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Y a-t-il quelque chose Cardi B ne peut pas faire? Le rappeur de 30 ans a pris réseaux sociaux pour partager une photo de ses cheveux naturels et combien de temps ils ont poussé. Sur la photo, les cheveux de Cardi étaient lâchés et raides, se terminant tout le long de ses hanches.

Mes cheveux ont tellement poussé !!! Faites-moi savoir si vous voulez une vidéo sur mon huile capillaire HOMEMADE… faite à la main par MOI ! pic.twitter.com/tBd9zZ1eAZ – Cardi B (@iamcardib) 9 août 2023

Cardi a posté le selfie miroir avec la légende: « Mes cheveux ont tellement poussé !!! Faites-moi savoir si vous voulez une vidéo sur mon huile capillaire HOMEMADE… faite à la main par MOI ! » Sur la photo, Cardi était assise sur une chaise à roulettes tandis que ses longs cheveux noirs étaient détachés et séparés au milieu tout en étant droits et poussés sur le côté. Cardi a mis ses cheveux en valeur tout en portant une paire de leggings bleu clair moulants à taille haute avec un débardeur blanc transparent bas rentré.

Le bronzage de Cardi était complètement transparent, révélant sa poitrine nue et son ample décolleté à travers le haut. En plus de son bronzage, elle a porté un cardigan court rose vif et elle a complété son look avec une paire de sandales blanches et dorées. Cardi a également choisi de ne pas se maquiller, laissant ses cheveux magnifiques et son visage frais voler la vedette.

En ce qui concerne Cardi, elle change toujours de coiffure et nous ne savons jamais ce que nous allons obtenir. Qu’il s’agisse d’un carré court ou de cheveux rose vif, elle prend toujours des risques. Il y a quelques jours à peine, le 2 août, Cardi a publié une photo d’elle-même portant des cheveux blonds platine avec des racines brun foncé. Ses cheveux blonds ont été poussés sur le côté avec un volume important alors qu’ils étaient dans des boucles du vieux Hollywood et elle les a coiffés avec un œil charbonneux sensuel, une lèvre nude brillante et un haut rose vif plongeant.

